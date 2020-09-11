مسؤولون متقاعسون و لجنة تحقیق مطلب المواطنین

السكن ، الشغل، العقار ، الصحة والتربیة قطاعات غیر متحكم فيها

المنظمة الوطنیة لترقیة الشباب راسلت رئیس الجمهوریة

ناشدت المنظمة الوطنیة لترقیة الشباب والشغل ببشار ، السلطات العلیا بالبلاد بضرورة التدخل العاجل لانتشال ساكنة دائرة بني ونیف الحدودیة من براثن التخلف التنموي ، وذلك بعد دخول قطاعات السكن ، الشغل ، النقل ،

العقار ، الصحة والتربیة قطاعات غیر متحكم فیها.

قال المنظمة المذكورة انها تتابع عن كثب خطابات رئیس الجمهوریة عبد المجید تبون و ككل مرة یؤكد في خرجاته الإعلامیة على ضرورة إیلاء العنایة التامة بمناطق الظل و أن الدولة لن تتسامح مع المتقاعسین مهما اختلفت

مسؤولیاتهم و أن عهد البروتوكولات و السینما المغایرة للواقع المعاش أمام الكمیرات قد انتهى ، لم یمض شهر على ذلك حتى استبشرنا تقول ذات الهیئة خیرا بخبر إنهاء مهام والي ولایة بشار الذي لم یكن عند حسن تطلعات المواطن البشاري بصفة عامة و بصفة خاصة ساكنة دائرة بني ونیف الذین یأملون أن تنصفهم الجزائر الجدیدة و أبرز الأمثلة عن واقع التهمیش.