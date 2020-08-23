مسؤولون لا يحبون النقد..بل يحاربونه ؟ا

بقلم: جمال نصرالله

على الرغم من أنني شخصيا أكره فرنسا الرسمية،وفرنسا الكولونيالية ،وفرنسا الإستلابية القاهرة للشعوب ؟ا إلا أنني أعجبُ من حين لآخر بمواقف وآراء بعض مثقفيها،ومناضليها الحقوقيين الذين كانوا بالأمس واليوم أوفياء لمفاهيم الحريات والحقوق وتطبيق العدالة الإنسانية .وآخرها كانت حادثة للرئيس الفرنسي الحالي ماكرون ..يوم كان متوجها لمهمة رسمية ..فقابلته إحدى النساء المحتجات ورمت على سيارته بعلبة لبن.وهذا على مرأى من عينيه؟ا

وفي مرة أخرى مر من نفس الطريق فوجد نفس المرأة تقف.و ما كان على المعني سوى أنه توقف ونزل شخصيا لهدف إقناعها وحاورتها..صراحة أعجبتني هذه الواقعة.وقلت شتان بينها وبين ما يحدث عندنا في الوطن العربي.حين تغيب ثقافة الحوار وكل قنوات التواصل عن أداء مهامها.والسير الحسن لها والتي غالبا ما تبرز للعامة كشعارات ليس إلا.لكنها غائبة غيابا كليا عن التطبيق.ولا تقتصر هذه الظاهرة السلبية فقط عند الرؤساء والمسؤولين السامون عندنا ..بل أنت تجدها حتى عند موظف بدار البلدية وليس رئيس المجلس الشعبي البلدي.ونقصد كيف أنهم يتعاملون ويحادثون مواطنيهم من أبراج عالية ومن مركزية النفوذ وما يعيشونه داخل مراكز تجعلهم يرون الأفراد العاديين مجرد رعاع ومصدر تعب وإرهاق وجب التهرب منه والتنصل من مطالبه المتشابهة.لأن جميعها يدور حول السكن والعمل والمنح الاجتماعية… هذا النوع من التقاطع السلبي أدى بالتأكيد إلى بروز وتفاقم الكثير من مظاهر العنف والكره وتراكم الأحقاد بل وسّع الفجوة بين الإدارة والمواطن وجعل مسافاتها متباينة بعيدة المدى..وشجع على ظهور الكثير من التصرفات والسلوكات التي تصدر من أصحاب النفوذ سواء كان ماليا أو إداريا..يتصلون متى شاءوا ويخططون متى شاءوا..ويستقبلون من شاءوا..لتتحول في آخر المطاف المسؤوليات التي يشرفون عليها عبارة عن مزارع ومستودعات خاصة. يتملكونها لوحدهم دون أدنى شعور بكذا من قيم وشعارات كانوا قد رفعوها أثناء حملاتهم الانتخابية ..ومن هذا المنطلق.فأنت تجدهم غاضين الطرف لا يسمعون ولا يرون إلا أنهم الأجدر بذلك .ومن يحاول انتقادهم أو تبيان الكثير من عثراتهم.يحاربونه بشتى الطرق خاصة إذا كان مدونا على شبكات التواصل الاجتماعي أو مراسلا صحفيا ..وهناك فئة أخرى والعياذ بالله تمارس التناقض الصارخ في شخصياتهم بين قول وفعل حيث تراهم يتشدقون بأنهم من هواة وعشاق الرأي والرأي الآخر

لكن بمجرد أن يحدث تعارض بينهم وبين آراء مخالفة.ينقلبون بسرعة جنونية على ما كانوا قد تقولوا به وصاروا من أكبر المستبدين ..التاريخ العربي والدراسات تحفظ لنا كل ما كُتب في هذا لشأن من حكام وسلاطين وصل بهم الأمر إلى سجن الكثير من العلماء والأدباء والفلاسفة والأئمة ممن خالفوهم التوجه .وأكيد بأن كل ذلك اختصره لنا المفكر عبد الرحمن الكواكبي في كتابه الشهير(طبائع الاستبداد)وسوف تبقى هذه المعضلة ذات ماركات عربية صرفة وخالصة بل قل في جميع بقاع وأقطار العالم الثالث .لأن البيئة لازالت ملوثة بكثير من الأفكار الفاشية..بدليل أن وصول هؤلاء وأولئك كان بطرق تسلقية..إلا من رحم ربك.

وباختصار تظل وتبقى مشكلة التعالي هي طبع من الطبائع الفاسدة المفسدة.التي لا ينجر عنها إلا مزيد من الكره والبغضاء ولا تساهم صراحة في تنمية محلية ولا ترتقي إلا مستوى التواصل الايجابي والذي بفضله يمكن للأمم أن تتقدم وترتقي ..لكن شتان بين الأماني والتطبيق ؟ا