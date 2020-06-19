مزيد من المنتجين يتعهدون باستمرار تخفيض الانتاج

جعفر قاسم/ الأناضول

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، غداة إعلان تحالف “أوبك+” امتثال دوله لاتفاق تخفيضات الإنتاج وصعد النفط في التعاملات المبكرة، فارتفعت العقود الآجلة لمزيج خام برنت 61 سنتا أو بنسبة 1.5 بالمائة إلى 42.12 دولار للبرميل (6.40 بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام تكساس الأمريكي 60 سنتا أو بنسبة 1.5 بالمائة، أيضا، إلى 39.44 دولارا للبرميل وبمكاسب الجمعة، عزز الخامان القياسيان مكاسب بنحو 2 بالمائة أول أمس الخميس، ويتجهان تحقيق مكاسب أسبوعية تقترب من عشرة بالمائة.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من خارج المنظمة فيما يعرف بتحالف “أوبك+” أعلنت الخميس، عقب اجتماع للجنة المراقبة الوزارية في التحالف أن نسبة امتثال دول التحالف باتفاق خفض الإنتاج بلغ 87 بالمائة.