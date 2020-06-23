كشفت مصادر مقربة من ديوان وزير السياحة أن الوزير حسن مرموري قد دخل في سباق مع الزمن من اجل بحث سبل مع الشركاء خاصة وزارات النقل ، الشؤون الدينية ، البيئة والمالية امتصاص غضب الشركاء من الوكالات السياحية وأصحاب الفنادق وبعض الشركات الدولية للنقل ، وأصحاب المطاعم ومواقف السيارات بالشواطئ التي عاشت مشاكل عويصة ودخلت في سباق مع الزمن من أجل الاحتجاج لمطالبة وزير السياحة بالتعويض وإنقاذ مؤسساتهم .

وكان أول من وجهت رسالتها إلى وزير السياحة ، هي نقابة وكالات السياحة التي طالبت الوزارة بالتعويض وحل مشاكل 2000 وكالة سياحية أغلقت أبوابها و200 ألف أخرى مهددة بالتوقف بفعل الديون والصراعات مع الخطوط الجوية الجزائرية التي رفضت تعويضهم عن الرحلات الملغاة في حين يطالب المواطن بالتعويض عن الضرر، كما أن الخطوط الجزائرية طالبتها بدفع اشتراك سنة كاملة ، للاطلاع على الرحلات ناهيك عن كراء المحلات والعمال خاصة بعد إلغاء الحج والعمرة الذي كان الأمل الوحيد للوكالات للتعويض ، في حين تربط الخطوط الجوية القضية بخسائرها التي تجاوز ال40 مليار دج ، أما أصحاب المطاعم والفنادق خاصة الساحلية منها فقد طالبت من الوزارة التعويض عن الضرر بفعل الغلق الذي استمر طيلة 04 أشهر تقريبا ما أدى إلى خسائر كبيرة خاصة في ظل تأخر موسم الاصطياف الذي يعلق أصحاب المطاعم والفنادق آمالا في التعويض عن الأضرار ، من جانب آخر طالب أصحاب المطاعم والمحلات ومحطات التوقف بالشواطئ من وزارة السياحة التدخل من اجر فك أسر موسم الاصطياف الذي تأخر إطلاقه لتعويض خسائرهم خاصة وأنهم تربطهم عقود بالبلديات ومصالح المالية من اجل دفع ثمن كراء استغلال الشواطئ لمدة 05 سنوات بداية من الفاتح جوان في حين لاتزال لم يسرح بافتتاحها إلى اليوم ما كبدهم خسائر فادحة ، هذا ويسعى وزير السياحة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعين من اجل إيجاد حلول لهذه المشاكل وفتح الحوار لتفادي الانفجار .

محمد بن ترار