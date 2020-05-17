مرموري: إعداد مخطط عمل تحسبا لمرحلة مابعد رفع الحجر الصحي

قال وزير السياحة اليوم الأحد أنه ستنصب لجنة تقنية مكلفة بإعداد برتوكول صحي يحتوي على مجموعة من القواعد الوقائية والصحية موجه المؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والأسفار.

وأضاف مرموري عبر الصفحة الرسمية للوزارة أن هذه الاجراءات تحسبا لمرحلة مابعد رفع الحجر الصحي المقرر للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا .

ويأتي هذا التحضير لإعادة بعث النشاطات السياحية خاصة مع اقتراب موسم الاصطياف.