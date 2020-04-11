مركز وطني لاتصال الأزمات ..ضرورة ملحة

بقلم د.محمد مرواني /أستاذ جامعي في الإعلام والاتصال

أضحى من الضروري وأمام حالة عجز رهيب في الإدارة التعجيل في ترسيم توجه للدولة في “اتصال الأزمات ” وذلك يمكن أن يكون حقيقة وممارسة على أرض الواقع من خلال إنجاز “مركز وطني لاتصال الأزمات ” يتبع لرئاسة الجمهورية ولا يمكن أن يختزل نشاطه الذي يقنن بطبيعة الحال ويستند إلى مقاربات في المجال والتخصص في خانة محدودة بل إنه مركز ينشط حتى في الظروف العادية وذلك من خلال اعتماد أدوات قياس لما يقع من مشاكل وأزمات كانت محلية أو وطنية وحتى دولية تتأثر بها الجزائر وقد سبق وان تناولنا عبر “الوسط ” في مساهمات عديدة الأزمات التي فشل ولاة في إدارتها وكانت محلية وأشرت دون تعميم إلى أن هناك نقائص عديدة في أداء المسؤولين على المستوى الاتصالي في التعامل مع “الأزمة ” وقد خلق هذا الضعف وهو ظاهر مشاكل على القيادة على مستوى مركزي التي لا يمكن أن تضطلع على تفاصيل الموقف “الأزمة ” إلا من خلال “عروض حال ” أو “تقارير رسمية لجهات عديدة ” وهذا وإن كان هاما لمعرفة ما يجري في كرونولوجيا “الأزمة ” إلى أن الاعتماد على مهارة المسؤول في إدارة ما يقع في ولايته يبقى الأهم في حل الأزمات التي تقع وهذا ينطبق على ما هو محلي أما على الصعيد الوطني فإن ما نحتاجة الآن وبعد أن كشف “فيروس الكورونا ” ضرورة مواجهة “الإشاعة ” والاهتمام ب “خلايا اتصال المؤسسات ” المعنية بالمواجهة المباشرة ما نحتاجه الآن تبعا لهذا المستجد هو انجاز مركز وطني لاتصال الأزمات ترتكز عليه الدولة في تأسيس خطاب اتصالي فعال يدير جوانب هامة من الأزمة مهما كان طابعها وتستثمر فيه في وسائل الإعلام ضمن معالجة ملزمة تزن دور الرسمي ومساهمة مختلف الفواعل الأخرى في أداء هذا المركز ونشاطه.

المركز الوطني أهدافه إستراتجية

إن المقترح الذي أتقدم به عبر هذه المساهمة الصحفية لرئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون ” وقد أكد السيد الرئيس في لقائه الصحفي الأخير الذي جمعه مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية على خطورة ما تشكله “الإشاعة ” والأغراض المبيتة التي تكون وراء نشر الإشاعات من صفحات لأطراف معادية خطورة ما يحاك لضرب مؤسسات الدولة عن طريق تلفيق الأكاذيب والأخبار الكاذبة وهذا يتطلب من قبل الدولة استحداث منظومة اتصالية وإعلامية مؤسساتية فعالة لا تتوقف عند وسائل الإعلام إذ تغيب في المشهد الرسمي الاتصالي أي مؤسسات تدير الاتصال المؤسساتي الذي لايمكن أن يكون تكليفا يقع على عاتق موظف في وزارة او مؤسسة بل هو إرادة سياسية للدولة في الاهتمام بهذا المسار وإنتاج إيقاع فعال فيه يزن خطابها للعامة ويقوي كيانها ويجعلها قادرة على التأطير ومن أهم الأهداف الإستراتجية للدولة في انجاز هذا المركز الوطني ل”اتصال الأزمات ” هو أن هذا المركز يمكن الدولة عبر القيادة السياسية من معرفة حجم الأزمات والمشاكل التي تقع في أي جهة من جهات الوطن “حجم الأزمة , طبيعتها , الأطراف المؤثرة فيها , أداء مسؤولي الدولة في التعاطي معها , نظرة المواطنين للازمة ’ حدة الأزمة وتبعاتها على الدولة …الخ ” وهناك مسائل عديدة هامة استراتجيا يمكن أن ينشط فيها هذا المركز الوطني لاتصال الأزمات تخص معرفة أداء الفعاليات القادرة على بناء الرأي والتأثير على الجماهير عبر إيقاع غير رسمي وكل هذه المسائل وهي مهنية قد لا تضطر إلا المختصين في ميدان الاشتغال يمكن أن تكون ضمن دفتر الأعباء لمركز وطني لاتصال الأزمات نقترح أن تشرف عليه رئاسة الجمهورية كما يمكن للمركز الوطني لاتصال الأزمات أن ينظم العديد من التظاهرات الهامة التي تخص تطوير استراتجيات الاتصال لدى المؤسسات وقياس ما توجهه من ضغط قد يفرض بعد ذالك حدوث احتجاجات مهما كان طبعها اجتماعي أو سياسي كما يمكن من خلال هذا المركز الوطني لاتصال الأزمات إعداد مخطط إعلامي فعال يتم على أساسه تثبيت خطاب الحوار والاتصال في الحياة الاجتماعية والمؤسساتية كما يمكن للمركز أن يعتمد على كفاءات مهنية وعلمية قادرة على اقتراح محتويات وأفكار هامة تقوي من نشاطاته وفعالياته في الشأن العام ويمكن أن يكون له دور فعال أيضا في إدارة أزمات على المستوى الاتصالي ترتبط حتى بما هو دولي وهو موجود ويستدعي خطابا وإيقاعا خارج التحرك السياسي.

تجارب هامة لدول في المجال

غير بعيد خطت العديد من الدول الشقيقة القريبة إلينا لاعتبارات عميقة توجه استحدثا هيئات إعلامية واتصالية تابعة لرئاسة الجمهورية تمارس دورا استراتجيا هاما وفعالا وعميقا بالنسبة للدولة وتؤسس لعلاقة ذات فعالية بين الرئاسة والمواطنين وباقي فواعل المجتمع فجمهورية مصر العربية تحتفظ لديها رئاسة الجمهورية بمركز إعلامي ينشر كل نشاطات الرئيس ويمارس هذا المركز دورا اتصاليا هاما يتضح أكثر في ما ينشر من مضامين كما هو الحال أيضا بالمملكة الهاشمية الأردنية التي نجد بها أيضا هيئة تابعة للديوان الملكي تتكفل بنشر كل نشاطات الملك وهذه الهيئات وان كان دورها إعلامي بالدرجة الأولى لكنها تتبع للرئاسة والديوان الملكي وهذا توجه هام يجب أن يكون في اتصال الدولة بشعبها في المعتاد وفي الأزمات ويمكن لو نتجه إلى تبني هيئة رسمية لرئاسة الجمهورية في الاتصال والإعلام مع العلم أن هناك مديرية للإعلام على مستوى رئاسة الجمهورية أن تتسع آفاقا هامة تخدم الدولة بالدرجة الأولى وتطرح واجهة هامة تستقطب الناس وهذا يدخل في ما يجب أن تساس عليه أمور الشأن العام وما يقع على الدولة في خطابها الاتصالي والإعلامي .

خطاب الدولة لا ينقل فقط في المنابر…

ومما هو أساسي في انجاز مركز اتصالي وطني للرئاسة أن التأكيد على أن خطاب الدولة الذي يحمل “محتوى ” يعبر عن “توجهات , سياسات , تدابير , تعامل مع المحلي , الوطني , الدولي ” لا يمكن فقد أن ينقل في نشرات التلفزيون والإذاعات وعلى الصحف المكتوبة ووكالات الأنباء ومنصات التواصل الحديثة بل يجب أن تحيل الدولة كيانها في تمرير الخطاب عبر الاتصال إلى مؤسسات مكلفة بهذه المهمة وتحيل الجمهور إلى هذا التقليد الاتصالي الرسمي الأكثر فعالية لكي تملك أدوات هامة في تحديد توجه الخطاب الاتصالي الذي يجب أن يصل إلى الناس ولا تكون في موقع من “لا يفهم خطابه وتدبيره …” وطالما نقل عن الدولة ما لم تقل ..