مركز استشفائي جامعي في سطاوالي

صادق مجلس الحكومة، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على مشروعا مرسومين تنفيذيين، يتعلقان بقطاعي الفلاحة والتنمية الريفية، والصيد البحري والـمنتجات الصيدية، بالإضافة إلى إنشاء مركز استشفائي جامعي بسعة 700 سرير في سطاوالي بالعاصمة.

هذا وتم خلال هذا الاجتماع الذي جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، الخميس المنصرم، تقديم أربعة عروض تتعلق بقطاع الثقافة، حيث استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، حول الإستراتيجية الجديدة، لحماية وتثمين التراث الثقافي بشكل أفضل، في إطار الـمقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، مبرزة في عرضها، قدرات الأملاك الثقافية التي تتوفر عليها الجزائر، منها 7 مسجلة في قائمة التراث العالـمي، و 1.043 ملكا محميا ومصنفا على الصعيد الوطني، من ضمنها 800 موقعا أثريا، و 5 حظائر ثقافية، و 22 قطاعا محميا و 64 موقعا طبيعيا وثقافيا مصنفا.

إستراتيجية جديدة لتطوير قطاع النقل الجوي

كما ناقشت الحكومة العرض الذي قدمه وزير النقل، لزهر هاني، حول إستراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي، في إطار الـمقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، والذي يشمل كل الجوانب الـمرتبطة بالنقل الجوي، ولاسيما تسيير الـمطارات، وتطوير النقل الجوي على الصعيد الداخلي وعلى الـمستوى الدولي، وإنشاء محور الجزائر العاصمة، وتطوير نشاط الشحن الجوي، وإعادة النظر في حجم الأسطول الجوي وكذا كيفيات تمويله.

تسهيل إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية

على صعيد آخر، صادقت الحكومة على لعرض الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، المتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 459، الـمؤرخ في 18 ديسمبر 1996، والذي يحدد القواعد الـمطبقة على التعاونيات الفلاحية، قصد إضفاء الـمرونة على إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية، عبر تقليص الوثائق الـمطلوبة لتأسيسها، من خلال تحويل صلاحية استلام الـملفات ومعالجتها على الصعيد الـمحلي، إلى مديري الـمصالح الفلاحية للولاية، مع تحديد آجال لتسويتها، علاوة على ذلك، فإن مشروع هذا الـمرسوم من شأنه أن يسمح أيضا، بفتح مجال التعاون إلى جميع الشُعب الفلاحية، مع تسهيل الأشكال التنظيمية الجديدة، والـممارسة الـمشتركة لنشاطات التعاونيات.

مركز استشفائي جامعي بسعة 700 سرير في سطاوالي بالعاصمة

وأخيرا، قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، مشروع بناء مركز استشفائي جامعي بسعة 700 سرير بالجزائر العاصمة، بغرض تعزيز هياكل العلاج على مستوى ولاية الجزائر، وتخفيف العبء والحد من الضغط، الـموجود على مستوى الهياكل الاستشفائية، الأمر الذي من شأنه، تقديم خدمات صحية رفيعة الـمستوى في جميع التخصصات، على أن يتولى التكفل بمهمة تكوين المستخدمين الطبيين، في ظل ظروف بيداغوجية عصرية.

مريم خميسة