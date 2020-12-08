مركب “توسيالي ” بوهران يصدر 8000 طن من الاسلاك الحديدية نحو رومانيا وايطاليا

كشفت خلية الاعلام والاتصال بمركب الحديد والصلب”توسيالي ” ببطيوة شرق وهران ان المركب تمكن من تصدير حمولة قدرها 8000طن من الاسلاك الحديدية الى كل من رومانيا وايطاليا ، حيث تم نقل هاتين الحمولتين ضمن عملية التصدير الثالثة من نوعها التي تخص هذه المنتجات والتاسعة التي تخص منتجات هذا المركب.

ىهذا وقد تم تحميل 5000 طن من الاسلاك الحديدية انطلاقا من ميناء مستغانم نحو ميناء برايلا برومانيا و3000 طن من نفس المادة انطلاقا من ميناء ارزيو نحو ميناء كتانيا بايطاليا ، وبهذا يكون مركب توسيالي من اهم المركبات تصدير بالغرب الجزائري ، حيث وصلت صادراته خلال العام الجاري الى 67000 طن من حديد البناء الى كل من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الامريكية و3000 طن من الانابيب الحديدية نحو تانغولا و60000 قطعة من الانابيب الحلزونية و3000 طن من الاسلاك الشائكة نحو السينيغال.

محمد بن ترار