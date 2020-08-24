مركب بلارة للحديد والصلب يسجل أول شحنة تصدير نحو السوق الأوروبية

سجل مركب الحديد والصلب بلارة بجيجل، أول عملية تصدير لشحنة تضاهي 5000 طن من مادة الكالامين نحو السوق الأوروبية والدولية.

الشحنة التي يصدرها المركب نحو السوق الأوروبية والدولية ممثلة في إيسلندا، تعتبر الأولى على أن تكون متبوعة بعمليات تصدير عالمية أخرى آفاق 2021، من المنتظر أن يسجل من خلالها المركب قفزة نوعية في التصدير في مجال الحديد والصلب ومن خلاله سيكون للجزائر مكانة في السوق الأوربية.

وتحتل الشركة الجزائرية القطرية للصلب موقعاً متقدماً على خريطة صناعة الحديد والصلب في الجزائر، حيث تُعد مزوداً رئيسيا بمنتجاتها لأهم المشاريع الهيكلية الكبرى التابعة لقطاعات استراتيجية عديدة كالسدود، والمطارات، والجسور، والموانئ، والإسكان، وغيرها من البنى التحتية.

وتقوم الجزائرية-القطرية للصلب بتصنيع وتسويق منتجاتها من حديد التسليح ولفائف الأسلاك بمختلف المقاسات والخصائص حسب متطلبات واحتياجات الزبون.