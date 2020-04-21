مرصد وطني مستقل للوقاية من التمييز

* تحريك الدعوى العمومية تلقائيا

* تشديد العقوبات ضد المعتدين على الأئمة

كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي خلال عرضه، لمشروعي تعديل قانون العقويات، ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، “إن الدستور الجزائري ينص على المساواة بين جميع المواطنين”، مشيرا إلى أن خطاب الكراهية، دخيل على مجتمعنا، خاصة وأنه أصبح يشكل تهديدا، في ظل انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن محاربته لا تمس بحرية التعبير.

10 سنوات سجنا لناشري الكراهية والتمييز

أكد وزير العدل أن النيابة العامة، بموجب مشروع قانون مكافحة الكراهية، يمكنها تحريك الدعوى العمومية تلقائيا، ضد مرتكبي جرائم تدخل في هذا النطاق، ويواجه مرتكبوها عقوبات قد تتجاوز 10 سنوات سجنا علاوة على غرامات مالية، إذا كان مرتكبوها استعملوا وسائل الإعلام والاتصال، أو إذا كان الضحية طفلا.

حيث شدد ذات المتحدث، أنه بإمكان الجهات القضائية، تتبع مرتكبي هذه الجرائم خارج التراب الوطني، عن طريق اتفاقيات التعاون القضائي، في إطار التحريات لمعاينة وكشف مرتكبي هذه الجرائم، الموجودين خارج الوطن، كما يمكن للجمعيات الناشطة، في مجال حقوق الإنسان، إيداع شكوى، والتأسس كطرف مدني، لدى الجهات القضائية.

كما أورد ذات المصدر، أن سن قانون لمكافحة الكراهية، لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير، التي تشكل إحدى المكونات الأساسية للمجتمع، موضحا، في نفس الوقت، أنه يأخذ بعين الاعتبار، أن تساهم بإيجابية في الوقاية من التمييز، وأخلقة الحياة العامة، وقبول الآخر.

عقوبات التي ضد ناشري ومسربي مواضيع الإمتحانات والمسابقات

أفاد زغماتي، أن مشروع قانون العقوبات يعمل على المحافظة على مصداقية الامتحانات والمسابقات، لذلك يقترح عقوبات قاسية في حق ناشري ومسربي مواضيع الإمتحانات، يأتي هذا بعد أن شهدت ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات، وفي مختلف المسابقات، انتشار واسعا عبر الوطن، والأمر الذي قد ساهم في تنميتها، هي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف الوزير أن هذه التسريبات، تخلق جوا من الاضطراب، على المستوى الوطني، وعليه يقترح مشروع القانون، قصد المحافظة على مصداقية الامتحانات والمسابقات، مبرزا بالمناسبة، أن المشروع ينص على معاقبة كل نشر، أو تسريب لمواضيع، أو أسئلة أو أجوبة الامتحانات|، أو مسابقات، بما فيها امتحانات التعليم العالي، أو امتحانات التكوين المهني، قبل أو أثناء الامتحانات من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 100.000دج إلى 300.000دج، ونفس العقوبة لكل من يحاول أن يحل محل المترشح، مؤكدا بالمقابل، أنه ستتم رفع العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، في حق مرتكب هذه الجريمة، من الأشخاص المكلفين، بتحضير، أو الإشراف على الامتحانات، أو تأطير الامتحانات والمسابقات.

الحبس من 5 إلى 10 سنوات في حق المعتدي على الإمام

من جهة أخرى، أكد المتحدث ذاته، على تشديد العقوبات، فيما يخص جرائم الإهانة، والتعدي على الإمام، استجابة لطلب وزارة الشؤون الدينية، خصوصا أن العديد من الأئمة، تعرضوا لاعتداءات جسدية، مضيفا أن الإمام يخضع إلى أحكام القانون الوظيفي العمومي، وبالتالي قصد تعزيز الحماية، يقترح المشروع تشديد العقوبات، الإهانة والتعدي، حيث تكون في حالة الإهانة، الحبس من سنة إلى 3 سنوات مع غرامة مالية من 200.000دج إلى 500.000 دج، أما في حالة الاعتداء، تكون العقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات، مع غرامات مالية، كما يقترح المشروع كذلك، تجريم الأفعال المتعلقة بتخريب، أو هدم، أو تدنيس أماكن العبادة.

مرصد وطني للوقاية من التمييز

من جهة أخرى، أفصح وزير العدل حافظ الأختام، أن الدولة ستضع إستراتيجية وطنية، للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، يشارك في وضعها المجتمع المدني والقطاع الخاص، تتخذ بموجبها الإجراءات اللازمة، للوقاية من التمييز، من خلال وضع برامج تكوينية، للتحسيس والتوعية، واعتماد آليات اليقظة، والكشف المبكر لخطاب الكراهية، ومخاطر استعمال وسائل تكنولوجيات الاتصال لنشرهما، وكذا وسائل الإعلام بتضمين برامجها للوقاية منها، ونشر القيم الإنسانية.

مريم خميسة