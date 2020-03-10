مرصد وطني لدى رئيس الجمهورية لرصد مظاهر التمييز العنصري وخطاب الكراهية

أنهت وزارة العدل تحضير مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وكافحتهما.

ويقترح مشروع القانون الإطار القانوني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، مع وضع إطار قانوني شامل لجميع الجوانب المتعلقة بهذه الظواهر.

ويتضمن القانون في مجال الوقاية من ظواهر التمييز وخطاب الكراهية واضع استراتيجية وطنية لمحاربة هذه الظاهرة واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

كما ينص مشروع القانون على إنشاء مرصد وطني لدى رئيس الجمهورية للوقاية و الذي سيعد هيئة معنوية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري.

وسيتولى هذا المرصد رصد أشكال ومظاهر التمييز العنصري و خطاب الكراهية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منهما.