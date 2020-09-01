مرسوم رئاسي يكشف عن القيمة المالية و تفاصيل جائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الأمازيغية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يـتـضـمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية .

و تهـدف “الجائـزة” حسب المادة 2 من المرسوم الى ” تشجـيـع البحث والإنتاج في الأدب واللغة الأمازيغية وترقيتهما، سواء كانت الأعمال مؤلفة باللغة الأمازيغية أم مترجمة إليها، و إلى مكـافأة أحـسن الأبحاث والأعـمال التي ينجزها المشاركون فرديا أو جماعيا،

و تتمثل الجـائزة في منح الفائزين في كل فئة شهادة تقديرية ومكافأة مالية يحدد مبلغها كما يأتي : مليون دينار للفائز الأول، خمسمائة ألف دينار للفائز الثاني، و مائتان و خمسون ألف دينار للفائز الثالث .

و تمنح الجائزة للفئات الآتية :

1 اللسانيات : دراسات منجزة بالأمازيغية وعند اللزوم، بلغات أخرى حول التهيئة اللسانية الأمازيغية والمصطلحات والقواعد النحوية وكل ما يتعلق بالمنظومة الفونولوجية المشتركة أو خصوصيات كل تنوع لساني على حدة، وكذا الدراسات المفرداتية والدلالية والمعجميات لما هو مشترك بين التنوعات اللسانية الأمازيغية أو خاص بتنوع لغوي معين .

2 الأدب المعبر عليه بالأمازيغية او المترجم إليها : أعمال إبداعية مؤلفة باللغة الأمازيغية وكذا الأعمال المترجمة إليها من مختلف اللغات، سواء تعلق الأمر بالأدب الجزائري أو العالمي، وتشمل الأنماط الآتية : الرواية ومجموعات القصص القصيرة والأعمال المسرحية والدواوين الشعرية.

3 الأبحاث في التراث الثقافي الأمازيغي غير المادي : أعــمــال مــيــدانــيــة تـتـنـاول جـمـع الـتـراث الـثـقـافي غـيـر المادي الأمازيغي بجميع تنوعاته .

4 الأبحاث العلمية التكنولوجية والرقمنة : إنجازات ومشاريع رامية إلى إدراج المضامين والمعطيات العلمية والأدبية الأمازيغية في الفضاءات ا التكنولوجية الحديثة والرقمنة