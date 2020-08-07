كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد فروخي، أنه يتم حاليا التحضير لإصدار مرسوم خاص لتنظيم الصيادين الحرفيين في شكل تعاونيات مهنية في مختلف مجالات الصيد البحري.

و أفاد الوزير عقب زيارة تفقد ومعاينة لمشاريع ومنشآت صيدية بمدينة دلس، أن هناك مرسوم خاص قيد الإعداد يتعلق بتنظيم الصيادين الحرفيين في شكل تعاونيات بإشراك المجتمع المدني، تجسيدا لبرنامج تفعيل الاقتصاد الصيدي في شقه المتعلق بمجال الصيد البحري، لافتا بأن هذا المرسوم يندرج ضمن برنامج عمل الحكومة ويمكن أن يوسع ليشمل مجال تربية المائيات، معتبرا أن إنشاء التعاونيات آلية جماعية تشمل متعاملين في المجال في مختلف الأحجام ولهم القدرة البشرية والمادية على العمل ضمن هذا الإطار.

وأوضح فروخي، أن هذه التعاونيات تحمل طابعا اقتصاديا وتجاريا، يمكن منتسبيها من الاستثمار في المجال إلى جانب الإنتاج والتسويق.

إيمان لواس