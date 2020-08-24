مرحلة جس النبض في ظل الوباء

بقلم: الأخصائية النفسانية العيادية هابط ملعيد

انتهى هاجس العتبة انتهت الدروس الخصوصية انتهى الدعم في الفيزياء و الكيمياء و المواد العلمية و الأساسية انتهت جلسات المراجعة الجماعية انتهى تبادل المواضيع بين التلاميذ

هذا العام ليس كغيره تغيرت المعطيات و بالتالي تتغير النتائج في الماضي كان التلاميذ يعيشون عام البكالوريا بأدق تفاصيله منذ بداية العام 03 فصول و 03 عطل العطلة اليوم تغير مفهومها و تغيرت صلاحياتها فهي عادة ما تكون مبرمجة و في أوقات محددة من السنة باستثناء هذا العام فبعد جائحة كورونا تغيرت الموازين فالعطلة أصبحت لآجال غير محددة توقفت الدراسة و دخل المتمدرسين حيزا مغلق داخل البيوت يعيشون العطلة في جو اللاعطلة لا خروج لا استجمام إضافة إلى مشاعر الملل و الخوف و الإحباط من الوضع الصحي الحالي للبلاد والعالم و امتحان البكالوريا الذي ينتظرهم لا محالة فالمقبل على الامتحان يعيش اليوم بين المطرقة و السندان فعطلة الحجر الصحي جعلت من التلاميذ الفئة الأكثر تضررا فعدم ذهابهم إلى المدارس تجاوز مجرد الملل و التعب أو فقدان التواصل الاجتماعي بل تعدى إلى خمول و تشتت قدراتهم الإدراكية و المعرفية و هناك دروس و مواضيع ستظل عالقة و كفاءات لن تستقر لا امكانية الاستعانة بدروس الدعم و لا حتى الخروج قليلا لنسيان الضغط النفسي الذي اصبح مشتركا بينهم و بين الأولياء

هذا سيؤثر سلبا على قدراتهم الفكرية و مردودهم الدراسي و التحضير الجيد الذي سينخفض و يتدنى حالما يعودون للمقاعد و يقفون أمام أوراق الامتحان .

طالب البكالوريا يعيش الأمرين

اليوم مع كوفيد 19 طالب البكالوريا يعيش الأمرين دائما يراوده الشك في امكانية الغاء الامتحان الرسمي او لا ربما تسهليه او لما لا تأجيله لوقت غير محدد كل هذا ليس من صالحه ابدا بالعكس فهو يخلق جوا من التوتر و التشتت اللا متناهيين ما يكثف العمليات البيولوجية الضارة المرتبطة بالتوتر التي تنعكس سلبا على الصحة العامة و الصحة النفسية و بالتالي المردود العلمي لهم .

ضمان الراحة النفسية

فلابد من ضمان الراحة النفسية لهم عن طريق التحضير النفسي و الاستعداد الذهني فهما من أهم العوامل لنجاح أي نشاط فكري أو رياضي معول عليه إن لم نقل أن العامل النفسي يساهم في تسيير جميع المواقف و الظروف الحياتية و فيما يخص طالب البكالوريا فالاستعداد النفسي يقوم بتسييره و توجيهه و التحكم في انفعالاته فمن منكم لم يسمع بطلاب كانوا من المتفوقين و نجباء في كامل الأطوار التعليمية التي تسبق الثانوية لكنهم للأسف فشلوا في اجتياز امتحان البكالوريا لأسباب أو لأخرى لكن الأسباب النفسية تبقى الأكثر ورودا جراء الخوف الزائد و الضغط الذي يتعرضون له في هذه المرحلة و في هذا الظرف فالخوف يؤثر على الصحة الجسدية للفرد ممّا يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة لديه ويمكن أن يُسبب تلف القلب والأوعية الدموية ومشاكل الجهاز الهضمي مثل القرحة ومتلازمة القولون العصبي اما بالنسبة للذاكرة فيمكن للخوف أيضا أن يُضعف تكوين الذكريات طويلة المدى ويسبب ضرراً لأجزاء معينة من الدماغ و يشعر الطالب بأن كل ما قد درسه و حفظه قد ذهب سدا نعم هذا صحيح فالخوف يضعف الذاكرة و قد يعمل دور الممحاة في بعض الأحيان وقد يساهم ايضاً في زيادة شعور الفرد بالقلق ووصوله إلى القلق المَرَضي ما يؤدي الى الإغماء و الغثيان و كل هذا راجع لأسباب نفسية كان من الممكن جدا تفاديها .

خطر المشاعر السلبية

لأن جميع المشاعر السلبية في تلك الحالة لن تكون من صالح الطالب لأنه سيشعر بالانفصال عن النّفس فيشعر بالتعرّق وزيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع مستوى الأدرنالين في الجسم كل هذا لأن امتحان البكالوريا رهان و تحدي لا بد من الفوز به و العبور و هذا التحدي ليس فقط بينك و بين نفسك فهو أيضا بينك و بين أهلك و بين امك و جارتها و بين امك و عماتك و خالاتك و بين والدك و أصدقائه فبصريح العبارة البكالوريا اليوم انجازك أنت لكه تحدي و أمل مشترك للعائلة جميعا لذا فالنجاح أمر مفروض على طلابنا يطمحون من خلاله الى تحقيق ذاتهم وطموحاتهم وآمالهم و هذا النجاح يرتكز على شروط أساسية منها الارادة وهي الدافع و القاعدة الأساسية للنجاح في كل المراحل العمرية و الظروف الحياتية و المشاريع فالإرادة تصنع المعجزات فعليك أن تضع البكالوريا حافز و حاجز لابد من تخطيه .

النضج العصبي و الأدواتي

نقصد به نضج الأجهزة العصبية والحسية وأدوات المعرفة وتفتحها على القدرة على الادراك والفهم والتحليل والحركة والفعل والمراقبة والتعديل الدماغي المركزي و هذا بالغذاء الجيد و الراحة و التنظيم السليم للوقت و عدم انهاك الجسم و بالتالي الدماغ و تفادي المنبهات كمشروبات الطاقة و القهوة بكثرة فالنظام هو أساس كل عمل متقن و تنظيم الوقت من اساسيات التحضر السليم

التدعيم و الكفالة النفسية و الدعم العاطفي والأمني والتشجيع فالمحيط العاطفي له بالغ الأهمية في تحقيق الاستقرار النفسي فلا بد اذن من تفادي الموانع التي تهدد توازن الشاب وتشتيت تركيزهم كالخلافات الزوجية و الجو العائلي المتوتر و الخيبات والصدمات العاطفية

التمرن والمعرفة والتجربة عناصر ضرورية جدا لإتقان أي عمل ما وهي ترتبط بكيفية المراجعة و تسطير برنامج للمراجعة يكون ذكيا و ذلك لمعرفة كيفية توزيع الوقت بين المواد الأساسية و المواد الثانوية في الشعبة المدروسة .

دور الوالدين :

هما معنيان بتخفيف الحمل اللذي يعتبره الطلاب ثقيلا عليهم و مسؤولية كبيرة على عاتقهم وذلك من خلال التنشئة الصحيحة والتدعيم والتشجيع تعليمهم الثقة بالنفس والاعتماد على الذات و مساعدتهم ايضا في توزيع الأوقات ومنهجية الدراسة التي تراعي حاجتهم للراحة والترويح و تعليمهم الوقوف بعد السقوط فلكل جواد كبوة وكسب الخبرة بالنقد والتجاوز للهفوات و الوالدين أيضا معنيان بمتابعة تطور إبنهم وتقدم دراسته وبما يجب اتخاذه للوقاية من الفشل وذلك بتوفير الغذاء السليم و المناسب و إشعارهم بالإطمئنان والعطف و الدعم والانتباه

من أعراض المعاناة النفسية التي قد تظهر عليهم :

فقدان شهية الطعام والتقليل ثم الامتناع عن الأكل

. فقدان القدرة على التركيز و المتابعة والحفظ والاسترجاع والتذكر

. بروز الصداع المتواصل الذي لا ينتهي بالاستراحة والنوم

الانفعال الحاد والاضطرابات المزاجية و اعراض الخوف والارتباك قبل الامتحان.

الشلل الانفعالي أو الارتباك خلال الامتحان وارجاع الورقة فارغة

. اضطرابات النوم والأرق والخوف والحصر الشديد

. الاستهتار بالدروس والامتحانات من سلوكيات التجنب والهروب

.فالامتحانات بصفة عامة و امتحان البكالوريا بصفة خاصة وضعية مثيرة للأعصاب وتوازن الشخصية وهي فرصة لاختبار قوة التلميذ وقدرته على مواجهة الحالات الصعبة واسترجاع توازنه

و في الأخير لا يمكننا القول سوى أن النظام أساس النجاح والمواظبة و الصلابة النفسية خير ضامن للوصول

و أن أفضل الدراسة تبتدئ من اليوم الأول مواكبة الدروس والتمارين و عدم جعلها تتراكم كما يفعل البعض .

بين الراحة و المراجعة

العطلة هذا العام و ان لم تكن عطلة عادية يجب استغلالها بشكل ايجابي و جعلها فرصة للراحة ولمراجعة أغلب المواد وخاصة الصعبة منها و ليس فرصة للشرود و القلق و الكآبة

برنامج المراجعة يجب أن يراعي المادة والضارب والقدرة على الاستيعاب ومردود الجهد المبذول لا فائدة من المراجعة المطولة دون فائدة فساعات المراجعة تعدل حسب القدرة على التركيز ومزاج الطالب ويستحسن الفصل بين الحصتين بفترة استراحة بالإضافة إلى فترة الغذاء ( ساعة إلى ساعتين على الأقل) وفترة العشاء ( ساعة الى ساعتين على الأقل) السهر الى ساعات متأخرة من الليل يضعف المردود العام للطالب ويجعل النتائج رديئة جدا. ليست هناك فائدة من تناول المهدئات والمنبهات لأن العلاج الوحيد لإرهاق هو الراحة والنوم و ليس شيء آخر.

الغذاء الخفيف المتوازن أفضل من أكلة ثقيلة تصحبها التخمة و الشعور بالانتفاخ فهذا يسبب عدم الارتياح

مكان المراجعة يجب أن يكون مكان هادئ بعيدا عن الضوضاء و الضجيج

نجاح ابنك أو ابنتك مهم لكم وصحتم أهم من النجاح فاحرصوا على أن لا تعطوا للامتحان أكثر مما يستحق و كونوا السند دائما في كل حالاتهم.