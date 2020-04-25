مراهق يذبح أخاه في أول رمضان

منطقة عمي موسى بغليزان

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عن الوسط الجزائرية 1

 أقدم شاب  في ال18  من العمر على ذبج أخيه الصغير  ب6 طعنات على مستوى العنق  منتصف نهار أول أيام رمضان بمنطقة عمي موسى أقصى جنوب شرق ولاية غليزان .

الحادثة وقت حسب مصالح الأمن داخل البيت العائلي  الواقع بشارع  الرائد سي علي وسط مدينة عمي موسى  ، أين أقدم الشاب على دبج شقيقه الذي نقل على جناح السرعة إلى  الاستعجالات الطبية بمستشفى الحاج بن علة وهو يسبح في دمائه أين لفظ أنفاسه ، من جهتها  أوقفت مصالح الأمن القاتل  وإحالته على التحقيق ، في حين طالب وكيل الجمهورية بعرض الجثة على التشريح قبل الترخيص بالدفن.

 

محمد بن ترار

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