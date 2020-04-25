مراهق يذبح أخاه في أول رمضان

أقدم شاب في ال18 من العمر على ذبج أخيه الصغير ب6 طعنات على مستوى العنق منتصف نهار أول أيام رمضان بمنطقة عمي موسى أقصى جنوب شرق ولاية غليزان .

الحادثة وقت حسب مصالح الأمن داخل البيت العائلي الواقع بشارع الرائد سي علي وسط مدينة عمي موسى ، أين أقدم الشاب على دبج شقيقه الذي نقل على جناح السرعة إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى الحاج بن علة وهو يسبح في دمائه أين لفظ أنفاسه ، من جهتها أوقفت مصالح الأمن القاتل وإحالته على التحقيق ، في حين طالب وكيل الجمهورية بعرض الجثة على التشريح قبل الترخيص بالدفن.

محمد بن ترار