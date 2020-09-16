مراقبة ورشات الأجانب وتوجيه إعذارات لها

أكدت جهات من وزارة السكن أن مصالحها قد تلقت تعليمات من السلطات العليا لتشديد المراقبة على إشغال بناء السكنات التساهمية أو الاجتماعية أو حتى تلك التابعة لوكالة عدل والتي تم إسناد انجازها إلى شركات أجنبية خاصة الصينية والتركية التي تبين نصبها على الدولة الجزائرية سواء في طرق الانجاز أو استغلال جائحة الكورونا لعرقلة الإشغال لضمان تحقيق أرباح وتعويضا ت غير مستحقة.

هذا وأشارت المصادر التي أورد الخبر أن السلطات العليا تلقت تقارير سوداء حول عمليات نصب الشركات التركية والصينية على الدولة الجزائرية ، من خلال سوء الأشغال والغش في المساحة ونوعية العمل ، وكذا التسليح و ضغط الاسمنت المسلح ما جعل المراقبة التقنية تعمل على تقديم تقارير سوداء ، هذا وتستغل هذه الشركات العمل بنظام المداومة للتهرب من الرقابة على الاسمنت المسلح وضغط الاسمنت بإقامة أشغال صب الخرسانة بانتهاء الدوام للمراقبين من أجل الهروب من المتابعة ، وبعد كثرة المراقبة حاولت هذه الشركات بالتهرب من الأشغال عن طريق محاولة ربط التأخر بجائحة الكورونا للحصول على تعويضات إضافية عن طريق التحايل على الزمن وربح الوقت الذي يمدد صلاحية تراخيصها في الحصول على مواد البناء بأسعار مدعمة وبيعها في السوق السوداء.

هذا وقد باشر المسؤولين بداية من وزير السكن والمدير العام لوكالة عدل بالإضافة إلى ولاة الجمهورية بالخروج إلى الميدان وتوجيه إعذارات لهذه الشركات منها فروع لشركة “سي أر سي سي ” الصينية بقسنطينة ، معسكر ، ووهران وورقلة وإحدى الشركات التركية بالعاصمة وتلمسان.

م بن ترار