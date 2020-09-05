مراقبة نوعية المياه الجوفية لسنة كاملة

تعويض المتضررين في القريب العاجل



كلّف الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل الشيخ، أمس، فريقا مكونا من مهندسين وخبراء في البيئة، بمعاينة مخلّفات آثار حادث تسرّب النفط في الوادي، يترأسه رئيس الديوان بالنيابة، للوقوف عند حيثيات هذا التسرّب، وكيفية إزالة التلوث الناجم، والاحتواء السريع للمخلّفات.

وأفاد موقع التلفزيون الجزائري، أن الفريق المستحدث، قد رافق وفدا وزاريا رفيع المستوى، كان قد وصل لمنطقة التسرب بأم الطيور، في زيارة تفقدية لولاية الوادي، يضم كل من وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، ووزير الموارد المائية، براقي أرزقي، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والإطارات، للوقوف عن كثب على حجم الأضرار، والإسراع في إيجاد حلول لها، مضيفة أن الوصاية قد طالبت مؤسسة سوناطراك، بعرض ظروف وأسباب واقعة التسرب، وآثارها على الأشخاص والممتلكات، وإيفادها بالتدابير المتخذة، وبما تنوي فعله مستقبلا لتفادي تكرار الحادثة، ملزمة إياها بتنفيذ كل التدابير الضرورية لإزالة التلوث، وإعادة المواقع التي وصلتها مخلفات التسرب إلى حالتها الأصلية.

مراقبة نوعية المياه الجوفية في منطقة التسرب النفطي سنة كاملة

هذا وكان مجمع سوناطراك، قد اتخذ عدة تدابير وقرارات لمعالجة مخلفات تسرب النفط، بعد زيارة مديره العام توفيق حكار، إلى منطقة الحادث في بلدية أم طيور بولاية الوادي.

ومن أهم الإجراءات التي وردت في بيان للشركة، المراقبة المنتظمة لنوعية المياه الجوفية لمدة سنة كاملة، عن طريق وسائل المؤسسة وتسخير قسم المخابر لسوناطراك، الذي سيتم تكليفه بهذه المهمة، للقيام بحفر مجموعة من الآبار التقييمية في منطقة الحادث، مع إرسال فريق متعدد التخصصات لإجراء تشخيص كامل على طول الوادي، من أجل تحديد مدى الأضرار المحتملة على البيئة.

في حين تعهد سوناطراك بحشد جميع وسائل المؤسسة والفروع التابعة لها حينا، لامتصاص وشفط المياه الملوثة على طول الوادي، والمعالجة الكاملة لبقع المياه على طول الوادي والتي يمكن أن تكون ملوثة وكذلك نقل التربة الملوثة في مكان الحادث لمعالجتها في الوحدات الخاصة للمؤسسة.

الدولة سترافق المواطن وسيتم تعويض المتضررين

من جانبه، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، أن الدولة سترافق المواطن، وسيتم تعويض الفلاحين المتضررين بالوادي، جراء التسرب البترولي، مؤكدا بالمناسبة أن المصالح المختصة، باشرت في إجراء تحاليل للآبار، مشيرا في السياق ذاته أن عملية الصيانة جارية، وشركة سونطراك تعمل على ذلك.

ويضيف المتحدث، أن تقنيين وخبراء سيقومون بالسماع لانشغالات المواطنين والفلاحين لتحديد حلول جذرية للوضع، موضحا أن المشاكل التنموية بالمنطقة، ستحل بعد زيارة رسمية من طرف الوالي الجديد، للوقو ف علي كل مشاكل الموجودة.

من جهته، كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أنه سيتم تعويض الفلاحين جراء الخسائر التي لحقت بهم وبأراضيهم، يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه، وزير الفلاحة التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أنه بصدد إجراء مشاورات مع أهل المنطقة المتضررة من التسرب البترولي بالوادي، لإيجاد حلول فيما يخص تربية المواشي والفلاحة، مطمئنا في السياق ذاته، الفلاحين أن لا خطر عليهم، وأن الوزراة الفلاحة ستتابع التحقيقات بالتنسيق مع وزارة البيئة، معلنا أنه سيتم اللجوء نحو اعتماد مكاتب خاصة، تعمل على المحافظة على الفلاح والبيئة.

كما كشفت وزيرة البيئة، في أثناء زيارتها التفقدية، عن مباشرة وزارتها، في اجراء تحاليل معمقة للوادي، لتجنب الضرر ورفعه على الفلاحين والمربين.

وكان مدير مشروع أنبوب النفط المتضرر بالوادي، قد كشف للوفد الوزاري الزائر، أن عودة التدفق في أنبوب النفط المتضرر بالوادي، سيكون في حدود الـ 48 ساعة القادمة”.

مريم خميسة