مراسيم تنصيب رئيس الجمهورية (تغطية مباشرة)

10.08: وصول الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون إلى قصر الأمم لأداء اليمين الدستورية

09.55: وصول رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى قصر الأمم

يؤدي عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، كرئيس جديد للجمهورية، حسب ما ينص عليه الدستور في مادته الـ89.

وستجري مراسيم التنصيب بحضور السلطات العليا المدنية والعسكرية للبلاد فضلا عن ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وذلك بعد أن أعلن المجلس الدستوري يوم الإثنين الماضي عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر 2019.

وتنص المادة 89 من الدستور على أن رئيس الجمهورية المنتخب “يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”.