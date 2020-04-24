مراسلون بلا حدود تدافع عن زارعي الفتنة

*162 يومية و 60 جريدة أسبوعية و 96 شهرية

أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أن الدولة الجزائرية تدعم بقوة حرية الصحافة التي لا سقف لها سوى الأخلاقيات و القانون ,منتقدا بشدة منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية التي تدافع على أربعة صحفيين فقط يتم تقديمهم دائما كضحايا لحرية المعلومة وهم يحترفون زرع الفتنة, ويتواجدون تحت الحماية الدائمة لقوى أجنبية واستغرب عدم دفاع هذه المنظمة بنفس الحماس عن صحفيين آخرين في دول إفريقية وعربية .

وأوضح الوزير بلحيمر في بيان له ردا على انتقادات منظمات غير حكومية مشبوهة لحرية الإعلام بالجزائر أنه لا وجود في العالم بأسره لحرية الصحافة في شكلها المطلق إذ هي مرتبطة بمفهوم المسؤولية بدرجات متفاوتة مبرزا أن مستوى هذه الحرية مرهون كذلك بالتسهيلات الممنوحة في سبيل رقيها مؤكدا انه لا يمكن أن تعتبر حرية الصحافة حجة لتبرير التصرفات الفردية اللامسؤولة كما استغرب الوزير اختيار بعض المنظمات غير الحكومية التي تمتهن الدفاع عن حرية الصحافة, الجزائر لتراقب مدى احترام هذه الحرية في العالم في حين لا تخضع بعض الدول لهذه المراقبة رغم أنها لا تحصي سوى عدد قليل من العناوين تحت سيطرة أجهزة المخابرات .

كما انتقد الوزير هذه المنظمات التي لا ترى سوى النقائص موضوعية كانت أو ذاتية كما أنها نادرا ما تلاحظ العوامل المساهمة في تطور الصحافة على غرار المساعدات بمختلف أشكالها المباشرة و غير المباشرة التي تمنحها السلطات العمومية منذ ظهور الصحافة الخاصة سنة 1990 و التي وصل عددها اليوم إلى 162 يومية و 60 جريدة أسبوعية و 96 شهرية باللغتين العربية و الفرنسية ناهيك عن 116 صحيفة مؤسساتية مشيرا إلى أنه منذ 1990 والمساعدات تمنح في شكل إعانة محفزة في مجال الطباعة مشيرا إلى أن ورق الجرائد المستورد مدعم من طرف الدولة في حدود 40 بالمائة مشيرا إلى أن العديد من الجرائد لا تدفع مستحقات الطباعة مشيرا بل أن البعض منها لديهم فواتير ضخمة لم تسدد لحد الآن وان الدولة غضت الطرف عن قوانين السوق و اختارت ألا تضيق الخناق على الجرائد المثقلة بالديون بل تستمر في دعمها عن طريق منحها الإشهارات العمومية ,كما تتمثل مساعدة الدولة حسب الوزير, في الإشهار العمومي الذي يمثل 70 بالمائة من السوق الإشهاري الوطني ,كما يتمثل دعم الدولة أيضا في المحلات المستأجرة بشكل سخي للغاية من طرف الأغلبية الساحقة للجرائد .

وحسب الوزير فإن بعض المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية لم تكن تفتح أعينها وتتجاهل المساعدات التي كانت تقدمها الدولة بمختلف أشكالها مذكرا أن الإعلام الجزائري يوظف 8000 صحفي لا يعانون من ظروف عمل تعجيزية أو من تقييد للحريات كما يحدث في العديد من الدول في العالم , كما أكد أنه لا يتم تسليط الضوء إلا على ثلاثة أو أربعة صحفيين فقط ويتم تقديم هؤلاء دائما كضحايا لحرية المعلومة, ومع أنهم في الواقع ينشطون ويحترفون زرع الفتنة, يسهل التفريق بينهم بسبب هجماتهم المغيظة والمستمرة على رموز الدولة الجزائرية وهم نفس الصحفيون المتواجدون تحت الحماية الدائمة لقوى أجنبية تدافع عنها “مراسلون بلا حدود” بلا هوادة, موضحا أن هذه المنظمة لا تدافع بنفس الحماس والثبات عن الصحفيين الآخرين المحترمين في دول أخرى, لاسيما العرب أو الأفارقة, حتى عندما يتم إسكاتهم ومضايقتهم مضيفا التأكيد على أن هذه المنظمة تعد عنصرا في سلسلة التعبير عن القوة الناعمة الفرنسية حول العالم مستدلا باستفادتها بشكل أو بآخر من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية, وعدد من وسائل إعلامها ومجلس أوروبا والهيئة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى الدعم التي تلقاه من عدة مؤسسات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية خاصة الصندوق الوطني للديمقراطية الذي يعتبر حصان طروادة بامتياز للثورات الملونة التي عرفها العالم والمغرب العربي .

وأبرز الوزير في الختام أن كل هذه الأمور المترابطة قد سمحت لابن أحد المستوطنين وحفيده الذين أراقو دماء الجزائريين في متيجة بالوصول إلى رئاستها, قبل أن ينتهي به الأمر كعمدة يميني متطرف لبلدية فرنسية ووكيل نفوذ لإحدى المملكات البترولية الصغيرة.

باية ع