مراجعة قانون الانتخابات وإنشاء هيئات ولجان مراقبة

الوالي السابق بشير فريك لـ يومية منتدى الوسط

الوطني
عن الوسط الجزائرية 120

أكد، الوالي السابق لولاية وهران بشير فريك، على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات وكذا مراجعة المنظومة القانونية المنظمة للقطاع القوانين المسيرة للقطاع  والنصوص المترتبة عنها على غرار البلديات و الولاة .

أوضح الوالي السابق لولاية وهران بشير فريك، من خلال منتدى ليومية الوسط مقترحا مراجعة قانون الانتخابات و مراقبة الهيئات و اللجان المسؤولة و ذلك لخلق جملة من الانسجام و التوافق بين المواطن وإدارته، كما صرح المتحدث  أن الحل في مراجعة دور الجماعات المحلية وكذا علاقتها بالمواطن و ذلك من خلال اقتراح جملة من النصوص و إعادة النظر في الموجود ،و أشار فريك أنه يتوجب مراجعة صلاحيات الولاة والمنتخبين على حد السواء، و و أن يتم التركيز على البلديات بمنحها الصلاحيات اللازمة لتسيير ملف التنمية المحلية و خلق الثروة و تشجيع المبادرة.

صونية عرعار

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