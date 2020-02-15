مراجعات عميقة و قطيعة مع العهد السابق

مشروع جديد لإنجاز مليون سكن

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن خطة عمل الحكومة تمثل قطيعة تامة مع ممارسات العهد السابق، وتقوم على “التنمية البشرية والانتقال الطاقوي والتحول الرقمي”.

وخلال عرضه لبرنامج حكومته، أمام أعضاء مجلس الأمة، أوضح جراد أن مخطط عمل الحكومة يهدف إلى بناء جزائر جديدة ترقى لمستوى تطلعات الشعب وطموحاته المشروعة ،وتسلط الضوء على “التعجيل بإجراء مراجعات عميقة لإحداث قطيعة مع أنماط الحكم التي وسعت الهوة وأنتجت إدارات مكلفة ومبذرة من جهة، وفئات كثيرة من المجتمع ما انفكت تزداد هشاشة من جهة أخرى”.

وأضاف الوزير الأول أن الأساليب القديمة التي تجاوزها الزمن أدت إلى “تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية وأسهمت في إعاقة المبادرات بدلا من تحفيز ظهورها”.

وفي سياق حديثه عن الشق الاجتماعي والاقتصادي تعهد جراد أن تعمل الحكومة على ضمان تكافؤ الفرص وتهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم انطلاقا من جزائر جديدة لا تقصي أحدا، وأوضح الوزير الاول أن أهم محاورها تتمثل في رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، التكفل بالفئات الهشة، الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي وتدعيمها، تسهيل الحصول على السكن لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف والانطلاق في مشروع جديد لإنجاز مليون سكن خلال الخماسي 2020-2024، ضمان الحصول على الماء الشروب والغاز وضمان نقل عصري وفعال”.

كما اكد على تجديد النمط الاقتصادي للبلاد، والخروج من التبعية للنفط، وإقرار إصلاح مالي ومحاربة البطالة.

و أضاف جراد أن مخطط عمل الحكومة يؤكد على ضرورة “تجديد النمط الاقتصادي للجزائر”، من خلال “الإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي ومحاربة البطالة وترقية التشغيل”.

وحول قطاع الصحة، قال جراد ان هدف المخطط أنسنة النشاط الصحي وتحسين الاستقبال والتغطية الصحية والتكوين المهنيين بالإضافة إلى البرامج النوعية في ولايات الجنوب والهضاب العليا.

وبخصوص التنمية البشرية والسياسة ، فأكد الوزير الأول أنه يشمل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والثقافة والرياضة،حيث ستولي الحكومة اهتماما بـ”التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة والإصلاح البيداغوجي وترقية فرع الرياضيات وتحسين حوكمة المنظومة التربوية ومهنية المستخدمين عن طريق التكوين ودعم الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين”.

أما مجال التعليم العالي، فكشف جراد عن الانطلاق في التغييرات الضرورية لتقديم تعليم عالي ذي جودة، مع تحسين نوعية التكوين والتعليم التقني والعلمي والتكنولوجي وإنشاء البكالوريا المهنية.

كما تعهد الوزير الأول بأن يضمن الدستور “تكريسا كاملا لحريات التجمع والتظاهر السلمي، وبروز صحافة ووسائل إعلام حرة ومسؤولة وقال ان الدستور سيضع أسس الجزائر الديمقراطية واجتماعية تأخذ هويتها بعين الاعتبار.

وأضاف في ذات السياق قائلا إن الجزائر ستشهد تنظيم استفتاء شعبي على الدستور يعزز الحريات والمسار الديمقراطي، وإيجاد نمط جديد للحكم يتسم بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

ف.نسرين