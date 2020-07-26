مرابط : حالة الطوارئ التي أحدثتها أزمة كوفيد فضحت النظام الصحي

قال الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن حالة الطوارئ التي أحدثها وباء كوفيد 19،رفعت النقاب عن الكثير من النقاط السلبية وأثبتت أن النظام الصحي الوطني مرهق تمامًا.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال مرابط أنه بات من الضروري الانطلاق في العمل الجاد لحل هذه المشاكل وتحسين النظام الصحي وتحديد معالم البحث الطبي العلمي والتحرر من الاعتماد شبه الكامل على الخارج من حيث الأدوية واللقاحات .

وتعليقا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف دوامة العنف ضد العاملين في القطاع الصحي، قال مرابط أن هذا المطلب دعت إليه النقابات” مرارا وتكرارا” مذكرا أن نقابته طالب به منذ عام 2012