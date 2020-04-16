مذكرتي تفاهم بين سوناطراك و شركتان نفطيتان روسية و تركية

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مذكرتي تفاهم مع الشركة الروسية للنفط “زاروبز نفط” (ZARUBEZHNEFT) ، و شركة البترول التركية (TPAO)، حسبما أفاد به بيان للشركة.

وأوضح بيان سوناطراك أن المذكرتين “ستسمحان بالقيام بمحادثات مشتركة حول الفرص المتعلقة باستكشاف و تطوير و استغلال المحروقات في الجزائر سيما على إثر صدور القانون الجزائري الجديد حول المحروقات”.

وجاء في البيان أن التوقيع على هاتين المذكرتين “يؤكد على عودة الديناميكية للمجال المنجمي الجزائري في إطار الأحكام الجديدة المحفزة التي جاء بها القانون حول نشاطات المحروقات”.