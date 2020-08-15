مدير وحدة بشركة أمن المنشآت الطاقوية يتحدى القانون

طالب الفرع الولائي النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالأغواط ، السلطات الوصية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد للتصرفات والقرارات اللامسؤولة من طرف مدير الوحدة بالنيابة لشركة أمن المنشآت الطاقوية بالأغواط ، وذلك في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ناشد الفرع النقابي الولائي بالأغواط في مراسلة موجهة لوالي الولاية ، كانت قد تسلمت يومية “الوسط “نسخة منها بضرورة التدخل العاجل بشركة أمن المنشآت الطاقوية المعروفة بـ SAT ، وحدة ولاية الأغواط ، وذلك جراء الممارسات اللا مهنية والتجاوزات اللامشروعة واللا قانونية والخطيرة ، من طرف المسؤول الأول بهذه المؤسسة متمثلة في مديرها بالنيابة، على مستوى وحدة ولاية الأغواط ، مما انعكس سلبا على أداء العمال وتدهور الوضع الاجتماعي للشركة ومناخ العمل بها .

وحسبما أفاد به نفس البيان ، فإن المؤسسة المذكورة يوجد بها مجموعة ظالمة تسعى للفساد ولاتبالي بمجهودات الوالي ، ولعل من أبرز التجاوزات والخروق المسكوت عنها تعيين مدير بالنيابة له سمعة سيئة ، حيث سبق و أن شغل نفس المنصب من سنة 2012 إلى غاية 2013 ، وكان محل العديد من الشكاوى ، وكان محل العديد من الشكاوى ، والذي كان من نتائجه تنحية المعني من على رأس الوحدة بعد زيارة للجنة وزارية مختلطة لموقع محطة إنتاج الكهرباء بتلغمت سنة 2012 ليعاد تكليفه حاليا ، ناهيك عن التسلط واستعمال والإفراط في استعمال والمعارف ،حيث تمت مراسلة الجهات المعنية لكنهم قوبل بوابل من الصراخ والتهديد والوعيد من طرف هذا المسؤول عكس ما كان متوقع منه وعدم تقبله للغة الحوار والنقاش ، إضافة لحرمان الأعوان من حقوقهم الوظيفية بغير حق والتي يستحقونها بانتهاج سياسة المفاضلة وقد تم مراسلة الوحدة والمديرية العامة في عديد المرات وفي مختلف المواضيع ولم يتلقى المتضررين أي رد بل يزداد تعنتا وتجبرا، وكذا ضغوطات وتهديدات على العمال بسبب سياسة الحقرة والتهميش و الترهيب.

أحمد بالحاج