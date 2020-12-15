مدير وحدة البقول الجافة بوادي اهيو و04 موظفين تحت الرقابة القضائية بغليزان

أمر قاضي التحقيق بمحكمة وادي ارهيو أقصى شرق ولاية غليزان بايداع مدير تعاونية الحبوب البقول الجافة بوادي ارهيو رفقة 4موظفين من ذات الوحدة تحت نظام الرقابة القضائية بتهمة الى غاية استكمال التحقيقات المحالة اليه حول تهمة حيازة قمح فاسد في انتظار تسويقه للمطاحن وتوجيهه للاستهلاك البشري .

وقائع القضية وحسب وثائق الملف تعود إلى سنة 2019 بعد تلقى مصالح امن وادي ارهيو رسالة مجهولة تفيد بوجود كمية من القمح الفاسد داخل مخازن تعاونية الحبوب بوادي ارهيو وهو موجه الى الاستهلاك رغم ما ينجم عنه من مخاطر على الصحة العمومية لتنطلق التحقيقات ببعدما ابلغت مصالح الامن النيابة و فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضي انتهى بسماع مديرالوحدة و04 موظفين بصفتهم مسؤولين مباشرين على التخزين والجودة وحركية الحبوب والعناية بها وكذا تسويقها ، هذا وقد نفى المسؤولين الخمسة فرضية فساد القمح الذي اقتطعت منه عينات واحيلت الى المخبر المختص للتأكد من صحته ،وبعد مثول المتهمين امام قاضي التحقيق امر بوضعهم تحتنظام الرقابة القضائية الى غاية ظهور نتائج تحاليل عينات القمح المشكوك فيه بثصتها القرينة التي تضمن البراءة أو الاتهام .

محمد بن ترار