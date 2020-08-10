مدير معهد الصحة العمومية: اللامركزية في قرارات الحد من كورونا أحسن وسيلة للقضاء على الوباء

قال مدير المعهد الوطني للصحة العمومية وعضو لجنة متابعة ورصد وباء كوفيد، الياس رحال، إن الحكومة قررت التوجه نحو اللامركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوقاية والحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وأوضح ذات المتحدث، للإذاعة الوطنية اليوم الاثنين، أن تشكيل لجان ولائية للرصد وإعطاء صلاحيات اتخاذ القرار على المستوى المحلي، أعطى نتائج ايجابية، معتبرا أن القرارات المتخذة مؤخرا تشكل مسارا منطقيا وأحسن وسيلة للقضاء على الوباء هي اللامركزية. كما أكد أن اللامركزية أعطت نتائج ايجابية وساهمت في التخفيف على المستشفيات.

وأمر رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد هذا الأحد، بوضع منظومة يقظة على مستوى كل ولايات الوطن، تكلف، تحت سلطة الوالي، بالمتابعة والتقييم اليومي، لتطور الوضع الصحي وإقرار إعادة الحجر الصحي فورا، في حالة تدهور الوضع.