مدير التلفزيون العمومي أحمد بن صبان بإنهاء  مهام كل من الصحفي عبدالعالي مزغيش والصحفية نوال صويلح

قام مدير التلفزيون العمومي أحمد بن صبان بإنهاء مهام كل من الصحفي عبدالعالي مزغيش رقم القيد 10069 والصحفية نوال صويلح رقم القيد 9266 و ذلك بسبب : الاساءة الى صورة المؤسسة و سمعتها كما صرح الصحفي عبد العالي مزغيش في فيديو مباشر على صفحته الرسمية