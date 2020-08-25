مدير التسويق باتصالات الجزائر:”حوالي 300 ألف بيت مزودون بالألياف البصرية العالية التدفق”

🔵 مدير التسويق باتصالات الجزائر سفيان لونيس يصرح

🔷 حوالي 300 ألف بيت مزودون بالألياف البصرية العالية التدفق.

كما أضاف أن الالياف تسمح بالوصول إلى غاية 100 ميقا.

و في نزوله ضيفا على القناة الثالثة التيلفزيون الجزائري أكد أن حوالي 2 مليون بيت مزود بشبكة ADSL التي تسمح بالوصول إلى غاية 20 ميغا.

التخفيضات في عروض الأنترنت المقدمة للمواطنين والمؤسسات الناشئة والصغيرة 8 – 20 – 100 ميغا

🔴سفيان لونيس: نقل الأنترنت عبر تكنولوجيا الألياف البصرية يمكن من وصولها 100 بالمائة إلى غاية المستهلك، تقنية النقل بتتكنولوجيا الـ”ADSL” ينقص من كمية التدفق