مديرية الضرائب تعلن عن إعفاء الجمعيات من رسوم الجمركة والرسم على القيمة المضافة

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الخميس، أن الجمعيات ذات الطابع الإنساني والخيري المعتمدة وكذا الهلال الأحمر الجزائري سيعفون من حقوق الجمركة والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع التي تصلهم على شكل هبات والمخصصة للتوزيع المجاني لأغراض خيرية أو طبية.

وفي بيان لها عبر موقعها الرسمي دعت المديرية العامة للضرائب، الجمعيات المعنية التقرب من مديرية الضرائب على مستوى الولاية التي يقع فيها مقرهم الرئيسي من أجل الحصول على شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، وذلك من خلال تقديم قائمة السلع التي يُطلب الإعفاء من أجلها.