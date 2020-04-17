مديرية الصحة بمعسكر: “أصحاب فيديو عاملة النظافة لهم نوايا سيئة وستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضدههم

قالت مديرية الصحة لولاية معسكر، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو لعاملة نظافة بالمؤسسة المرجعية كوفيد 19 “المؤسسة العمومية الاستشفائية اسعد خالد”بمعسكر تتحدث فيه عن كثرة العمل والضغط بالمصالح التي تعمل بها، لا أساس له من الصحة.

وقالت المديرية في بيان لها: “تبعا لما قامت به المديرية من تحقيق حول هذا الأمر تبين أنه لا أساس له من ذلك وأن المؤسسة تعمل حاليا بأربع (04) مصالح فقط وكل مصلحة تتواجد بها منظفة مسخرة لذلك إضافة الى الفترة الليلية”.

وأضافت: “في الأيام الأخيرة قد قام مدير الصحة والسكان باقتناء كمية معتبرة من وسائل الحماية والوقاية ومعدات خاصة لمكافحة انتشار هذا الوباء من الصيدلية المركزية وكانت الحصة الأكبر لهذه الأخيرة كونها مؤسسة مرجعية تستقبل كل الحالات الخاصة بكوفيد 19 بالإضافة إلى العمليات التضامنية والتساهمية على مستوى ولاية معسكر بالتنسيق مع مصالح الولاية، وذلك من طرف الإدارات العمومية، المتبرعين الخواص، الجمعيات….إلخ، وقد تزودت بكل المعدات اللازمة إضافة إلى مواد التعقيم” .

كما أشارت إلى أن مثل هذه التصرفات التي أصبحت تثير البلبلة من طرف بعض الأشخاص الذي تبين بالحق أن لهم نوايا جد سيئة وخاصة في هذا الظرف الحساس الذي يتطلب تكاثف الجهود معا، كما إن المديرية تتوعد بالإتخاذ العاجل للإجراءات الإدارية و القانونية ضد هؤلاء،.

واعتبرت المديرية أن “هذه التصرفات اللامسؤولة تصرفات الهدف منها خلق الهلع و البلبلة و التي أصبحت حقا تحبط معنويات مستخدمي الصحة بمختلف أسلاكهم ، من الأطقم الطبية و الشبه الطبية ، الإداريين العمال المهنيين ، الذين هم مشكورين بدورهم لما يقومون به من واجب وطني في هذا الظرف الذي تمر بها البلاد”