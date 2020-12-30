مديرية الثقافة بالبويرة توزع 4600 كتابا على المؤسسات التربوية

أشرفت صبيحة اليوم مصالح مديرية الثقافة بالبويرة بمقر المكتبة الرئيسية على عملية توزيع الكتب بعد إحصائها الأسبوع الفارط ، حيث أكدت مديرة الثقافة السيدة “قاوة سليمة” في تصريحها ليومية “الوسط” ” لقد وزعنا اليوم 4600 كتابا على 56 مؤسسة تربوية بمدينة البويرة والبلديات التابعة لها كدفعة أولى ،فيما سنخصص الدفعة الثانية للجمعيات التي توفر الرفوف خلال الأيام القادمة ، في حين أن الدفعة الثالثة سنطلق خلالها مبادرة “مكتبة في كل مقهى” وعن أهداف المرجوة من هذه العملية أوضحت محدثتنا أنها تتمثل أساسا في غرس ثقافة المطالعة لدى الأجيال الصاعدة و تقريب الكتاب لكل فئات المجتمع مع برمجتنا لاحقا “مكتبة متنقلة” تجوب كل بلديات الولاية خاصة مناطق الظل . أحسن مرزوق