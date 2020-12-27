مديرية الثقافة بالبويرة توزع آلاف الكتب على المؤسسات التربوية

ستطلق مصالح مديرية الثقافة بالبويرة هذا الأربعاء أكبر عملية لتوزيع الكتب على مختلف المؤسسات التربوية عبر بلديات الولاية وهذا بعد أن قامت مديرة الثقافة السيدة “قاوة سليمة” الأسبوع الفارط رفقة شباب متطوع بجرد وإحصاء للكتب التي بقيت مكدسة لسنوات عديدة في إحدى زوايا مقر المديرية دون أن يتم استغلالها للأسف الشديد ، وفي السياق أكدت مسؤولة القطاع بالولاية في تصريحها ليومية “الوسط” “إن الكتاب أولوية عمل ولن نتوالى في الدفاع عنه وإخراجه من الظل وعنق زجاجة الثقافة بالبويرة وهذا وفق استراتيجية وزيرة الثقافة والفنون، حيث أحصينا لحد الآن 3900 كتاب كدفعة أولى و سنشرع يوم الأربعاء بمقر المكتبة الرئيسية في عملية توزيعها على مدارس بلديات الولاية من أجل تشجيع المطالعة لدى الأجيال الصاعدة ” ، هذا فيما كشفت محدثتنا في استغلال الدفعة الثانية من الكتب مع الجمعيات الثقافية التي ستخصص الرفوف بمقراتها كما سيتم لاحقا إطلاق مبادرة “مكتبة في كل مقهى” لتعميم ثقافة المطالعة العمومية في المجتمع. أحسن مرزوق