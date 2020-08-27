مديرية التجارة بباتنة تحقق في قضية 970 كيس حليب وجدت مرمية على حافة طريق

أعلنت مديرية التجارة بولاية باتنة، عن التحقيق حول قضية أكياس الحليب التي وجدت مرمية على جانب طريق جبلي ببلدية وادي بدائرة مروانة.

تفاصيل القضية تعود إلى انتشار صور عبر فضاء التبادل الاجتماعي فيسبوك تظهر وجود كمية من أكياس الحليب المبستر منتجة من طرف ملبنة الأوراس مرمية على جانب طريق جبلي ببلدية وادي الماء دائرة مروانة، وإثر ذلك قام أعوان الرقابة بمكتب مروانة بالتحقق ميدانيا من الأمر بمعية مصالح الدرك الوطني ومكتب حفظ الصحة بالبلدية.

وتبين وجود 970 كيس حليب مبستر لايزال تاريخ صلاحيته ساري المفعول لكنه غير صالح للاستهلاك البشري، وبعد الاتصال بوكيل الجمهورية المختص إقليميا أمر بإتلاف وردم كل الكمية التي عثر عليها، كما تم استدعاء موزع الحليب المعني إلى مصالح المديرية للاستفسار حول الموضوع ولايزال التحقيق متواصلا للوقوف على الأسباب الحقيقية المحيطة بالحادثة.