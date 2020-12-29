مديريات التربية تأمر المدارس الابتدائية بالعودة للتدريس يوم السبت

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 0

أمرت بعض مديريات التربية مديري المدارس الابتدائية إلى العودة  إلى  التدريس  أيام  السبت  للمدارس التي   تعمل بنظام  الدوام الجزئي ونظام الدوامين بعد رفع الحضر عن النقل العمومي  للأشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت في هذا الشأن مديرية التربية  لولاية الطارف في مراسلة  وجهتها إلى مديري  المدارس الابتدائية  تخص ” العودة للتدريس يوم السبت  “مؤرخة في  27 ديسمبر 2020   تقرر العودة إلى العمل أيام السبت للمدارس التي تعمل  بنظام الدوام الجزئي ونظام الدوامين بعد رفع  حظر النقل العمومي للأشخاص  خلال عطلة نهاية  الأسبوع وعليه يتحمل المدير كامل المسؤولية  في حالة الإخلال  وحرمان التلاميذ  من  التمدرس.

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