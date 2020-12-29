مديريات التربية تأمر المدارس الابتدائية بالعودة للتدريس يوم السبت

أمرت بعض مديريات التربية مديري المدارس الابتدائية إلى العودة إلى التدريس أيام السبت للمدارس التي تعمل بنظام الدوام الجزئي ونظام الدوامين بعد رفع الحضر عن النقل العمومي للأشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت في هذا الشأن مديرية التربية لولاية الطارف في مراسلة وجهتها إلى مديري المدارس الابتدائية تخص ” العودة للتدريس يوم السبت “مؤرخة في 27 ديسمبر 2020 تقرر العودة إلى العمل أيام السبت للمدارس التي تعمل بنظام الدوام الجزئي ونظام الدوامين بعد رفع حظر النقل العمومي للأشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع وعليه يتحمل المدير كامل المسؤولية في حالة الإخلال وحرمان التلاميذ من التمدرس.