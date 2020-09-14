مديرة التربية لولاية تمنراست :” استحالة برمجة امتحان آخر للشقيقتين المقصيتين

أكدت مديرة التربية لولاية تمنراست، سكتو أوسبيعات، اليوم الإثنين، في تصريح لوسائل إعلام محلية أنه يستحيل أن يتم إعادة برمجة امتحان آخر للشقيقتين المقصيتين من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا بعد تأخرهما عن موعد الامتحان أمس الأحد.

وقالت مديرة التربية بالولاية أنه تم تطبيق القانون، حيث يتم اقصاء التلاميذ المتأخرين عن موعد الامتحان وأن الشقيقتين ما عليهما إلا إعادة الامتحان العام القادم .

وأوضحت المتحدثة أنه تم التأكد من أن هناك تأخر فعلي إلى حد الساعة التاسعة، وهو ما دفع رئيس المركز باقصائهما، مشيرة إلى أن غياب عن امتحان واحد يحرم التلميذ المعني من اجتياز باقي الامتحانات في مختلف المواد.