مدونة تحرف القرآن ونشر كتاب مسيء للرسول

طالب الآلاف من رواد شبكات التواصل الاجتماعي وزير العدل حافظ الأختام والنواب العامين بصفتهم ممثلين للمجتمع وحامين لمبادئه بتحريك الدعوى العمومية ضد بعض المدونين الذين أصبحوا يهينون الإسلام والمسلمين علانية على صفحات التواصل الاجتماعي بالإساءة إلى مقدسات المجتمع وفي مقدمتها القرآن ورموز الإسلام.

هذا وقد ظهرت أحدى المدونات التي حملت اسم “س ب” بإهانة القرآن الكريم عن طريق نشر سورة سمتها سورة كرونا وإهانة فيها القرآن والله ، الأمر الذي جعل الآلاف من المدونين يوزعون هذه الصفحة ويطالبون صاحبتها التي وصفوها بالزندقة ، بالإضافة إلى الخروج خاصة وان الأمر ليس بريء بحكم أنها نشرت في “بروفايلها” صورا تؤكد أنها تدعوا إلى الزندقة من صورا للخمر والعلاقات المشبوهة وتدعو لها ، من جهة أخرى طالب رواد الفيسبوك السلطات العليا وعلى رأسها وزارة الشؤون الدينية والثقافة وكذا جمعية العلماء المسلمين وكل الغيورين على الإسلام المسلمين من اجل التدخل وسحب كتاب ” الأيام الأخيرة لمحمد صلى الله عليه وسلم ” ، هذا الكتاب الذي هو حرب على الإسلام ، وهو يشوه السيرة النبوية للرسول صلى عليه وسلم وصحابته الكرام ويصفهم بأبشع الصفات ، كما يتهم الصحابة الكرام وأمنا عائشة باتهامات بشعة.

محمد بن ترار