مدوار: حاشية زطشي هم من يروجون لترشيحه لعهدة ثانية

ج.ن

فتح رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار النار مجددا على عضو المكتب الفدرالي عمار بهلول، الذي اتهمه بالمناورة، والسعي للبقاء في المكتب الفدرالي من خلال الترويج لترشيح رئيس الفاف خير الدين زطشي لعهدة ثانية، وقال رئيس فريق جمعية شلف السابق خلال نزوله ضيفا على احد بلاتوهات القنوات الخاصة بأن حاشية زطشي هي من ترشحه لعهدة ثانية على رأس الفاف وليس هو، وقال: “هناك بعض أعضاء المكتب الفدرالي يناورون”، وأضاف: “رئيس الفاف زطشي كان واضحا، وقال عبر كل وسائل الإعلام بأنه لن يترشح لعهدة ثانية”، وواصل: “حاشية الرئيس هي من تريد أن يكون زطشي مترشحا للعهدة الثانية، وهم من قالوا بأن زطشي سيتشرح للعهدة الثانية”، وأشار مدوار بصريح العبارة إلى شخص عضو المكتب الفدرالي عمار بهلول الذي بات على حد قوله يظهر بكثرة أمام وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، ويتكلم ويروج للمكتب الحالي الذي يقوده زطشي، ودافع مدوار عن نفسه، وقال بأنه لم يتكلم على لسان زطشي، حيث صرح: “أنا لست عضوا في المكتب الفدرالي، أنا رئيس للرابطة، ولقد تم انتخابي، وأنا لم أتكلم على لسان أحد”، وجاءت هاته الاتهامات الموجهة لمدوار عقب تصريحات له قال فيها بأن زطشي سيترشح لعهدة ثانية، رغم تصريحه بالعكس، حيث قال مدوار حينها بأن زطشي يسعى فقط للمراوغة من خلال تلك التصريحات.