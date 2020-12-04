مدرب النصر الليبي يتوعد شباب بلوزداد في القاهرة

ج.ن

اعتبر مدرب نادي النصر بنغازي الليبي محمد عودة، بأن فريقه يحتفظ بكامل حظوظه في التأهل للدور الثاني من رابطة أبطال إفريقيا، قبل مواجهة شباب بلوزداد في إياب الدور التصفوي، يوم الأحد المقبل بملعب الشرطة بالقاهرة، وصرح المدرب الليبي لقناة “أون تايم سبورتس” المصرية قائلا: ”سنقوم بكل شيء من أجل قلب الطاولة والتأهل للدور الثاني من المنافسة القارية”، وأضاف: “سنخوض هذا اللقاء بنية تحقيق نتيجة إيجابية تشرف تاريخ هذا النادي، ولن نخيب ظن الأنصار”، وخلال لقاء الذهاب، حقق النادي الجزائري فوزا في غاية الأهمية (2-0) بفضل الوافد الجديد البينيني مارسلين كوكبو وقائد الفريق شمس الدين نساخ، ولم يخف مدرب نادي النصر الليبي سعادته بالأجواء داخل الفريق، و هو الذي يهدف للحفاظ على لقب البطولة الليبية، حيث قال في هذا الصدد: ”كل الظروف موجودة في النادي والإمكانية ملائمة ومهيئة من أجل القيام بعمل جيد ولا شيء ينقصنا”، من جهته خاض شباب بلوزداد آخر حصة تدريبية له أول أمس الخميس قبل السفر أمس الجمعة نحو القاهرة على متن طائرة خاصة، وسيدير هذا اللقاء طاقم تحكيم تونسي بقيادة نعيم حسني وبمساعدة مواطنيه أيمن إسماعيل وأمين بارك الله، وفي حالة التأهل، يلاقي النادي الجزائري في الدور الثاني الفريق الفائز من المواجهة المزدوجة التي تجمع نادي الجيش الرواندي وغور ماهيا الكيني (الذهاب 2-1).