مدراء تنفيذيون و أميار بالجنوب مهددون

* التنازل على عقار الدولة يرهن مصير 2000 مشروع

يرتقب فتح ملفات الفساد بولايات الجنوب الكبير المتعلقة بسوء التسيير و تبديد المال العام متورط فيها مدراء تنفيذيين و أميار خلال العهدة السابقة والحالية بابرام صفقات مخالفة للتشريع ، ناهيك عن تكرار ميزانية الصرف على مشاريع غير مجدية .

أفادت مصادر مطلعة بعدد من ولايات الجنوب الكبير ، ليومية “الوسط ” ، عن توجه دوائر الاختصاص المعنية لفتح تحقيق مع مسؤولين سواء منتخبين بالمجالس الشعبية البلدية أو المديريات التنفيذية كالصحة ، التربية ، السكن ،ديوان الترقية والتسيير العقاري ، الري والموارد المائية ، الفلاحة وقطاعات أخرى استفادت من مشاريع تبين لاحقا أنها مغشوشة أو أنجزت بطرق ملتوية ، يشتبه تورطهم في سوء التسيير وتبديد المال على غرار المشاريع العملاقة التي حملت اسم “القرن “، خاصة ما تعلق بتأهيل شبكات الصرف الصحي ، تزويد تجمعات سكنية كبرى بالمياه الصالحة للشرب ، و كذا عمليات تأهيل وترميم شبكات طرقات وطنية تعتبر شريان الحياة بين ولايات جنوب الوطني والوسط والشرق والغرب ، حيث تشير المعطيات المتوفرة أن غالبية تلك العمليات التنموية أنجزت بطرق مخالفة للقانون وبعيدا عن المعايير التقنية والقانونية المعمول بها رغم التهامها مئات الملايير التكفلة المرصودة لانجازها لكن جدوى.

من جهة ثانية فقد أضافت مصادرنا أن التحقيقات الجاري تنفيذيها ستطال ايضا مسؤولين سابقين وحاليين بقطاع العقار متهمون بالتنازل على أوعية عقارية شاسعة ملك للدولة وبالدينار الرمزي لفائدة أصحاب المال و النفوذ ، حيث أن هذا التجاوز الذي ظل مسكوت عنه لسنوات طويلة رهن تجسيد أكثر من 2000 مشروع تنموي ، وهو الأمر الذي ساهم بأثر سلبي في التخلف التنموي بدليل التزايد المقلق لمعدلات الحركات الاحتجاجية المطالبة بتحسين واقع التنمية المزري.

ومعلوم أن رئيس الجمهورية قد تعهد خلال لقاء الولاة بالحكومة الأخير بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفس خرق القانون سواء تعلق الأمر بسوء التسيير أو تبديد المال العام في اشارة واضحة منه أن أذناب العصابة لا يخدمهم الهدوء ويحاولون ركب الأحداث من المقعد الخلفي.

أحمد بالحاج