مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق..زمن كورونا

د.وليد بوعديلة، جامعة سكيكدة

لنتفق معا أن هذا العصر يتطلب من الإنسان معرفة الكثير من معالم الحكمة لكي يستطيع مواجهة مختلف التحديات التي تواجهه،وقد لا يجد الحكمة والنصيحة الصائبة الفعالة الا نادرا،وهنا تتجلى أهمية البحث في كتب التراث وتجارب الأفراد وقيم الشعوب،للتسلح لكل مايفيد من أخلاق الفضائل،في مواجهة الرذائل،بمعناها الواسع ،الممتد بين الأخلاق والاجتماع والعلاقات.

هنا نحيل القارئ إلى أن العنوان الذي جعلناه لهذه السانحة،أي”مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق”، هو لفصل من فصول كتاب” الأخلاق والسير في مداواة النفوس”، لصاحبه الإمام الجليل أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم،الشهير بابن حزم الأندلسي،و هو يحيلنا لوجود لذات أو متع كثيرة يغفل عنها العامة،لأنهم لا يعرفون إلا اللذات المادية مثل الأكل والشرب والكسب وغيرها،في مقابل فرح العاقل بلذة تمييزه،ولذة العالم بعلمه،ولذة الحكيم بحكمته،وكذلك لذة المجتهد لله عز وجل باجتهاده.

قد نتحدث في هذا المقام عن شهوة المعرفة ومتعة العبادة، وجوهر وجود الإنسان يتحقق بالعمل للآخرة، وكل شيء،في هذه الدنيا لفناء،إلا الأعمال لله عز وجل،فعاقبتها السرور عاجلا و أجلا،يقول ابن حزم:”أما العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناس،وانك به معظم من الصديق والعدو، وأما الأجل فالجنة”، ويرى الإمام العالم بأن كل الناس تسعى وتنشط وتتحرك في أمور الدنيا لطرد الهم، وإزاحته عن النفوس،كما يقول بأنه بحث عن سبل طرد الهم عند كل أنواع الإنسان،الجاهل والعالم،الصالح والطالح،فلم يجدها إلا في العمل للآخرة،يقول ناصحا:”لاتبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل،في دعاء إلى الحق،وفي حماية الحريم، وفي دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى،وفي نصر مظلوم،لا مروءة لمن لا دين له،العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة”.

ونحن في شهر رمضان،زمن وباء كورونا،تصبح كل الأعمال التطوعية والخيرية طريقا للسعادة،وخطوات لإرضاء الله،ومن ثمة نفتح باب إزاحة الهموم الشخصية والجماعية،وقد قدم الجزائريون رسائل الخير والوطنية،بالتضامن والتعاون ومبادرات التعقيم والتكافل الاجتماعي،ومساعدة المحتاجين والمتضررين من كورونا،كما فعلت أفواج الكشافة عبر الوطن ومعها الجمعيات الخيرية العديدة. التجار ورجال الأعمال الشرفاء الوطنيين، ، عكس من أراد استغلال الظرف الصعب للنهب و التكديس و الاحتكار ومحاولة جمع المال على حساب الوجع الوطني، من تجار مجرمين وأشباه رجال المال والاستثمار وعشاق المال الفاسد.

هنا تتضح ملامح مداواة النفوس،وهي تتحرك بين الفضائل والرذائل،ويبدو أن من أراد كسب المال باحتكار السميد والزيت والكمامات،لم يعرف أن السعادة في منح الابتسامة لشفاه وقلوب الغير ومنح الأمل لمن يعاني في الصمت،معاناة الفقر والمرض والحاجة ،يقول ابن حزم”السعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات، و نفرت من الرذائل والمعاصي، والشقي من أنست نفسه بالرذائل والمعاصي ونفرت من الفضائل والطاعات،وليس هنا الا صنع الله تعالى وحفظه”.

وقد قلنا عديد المرات بأن جائحة كورونا كشفت الوطني والخائن،في الجزائر،و في كل دول العالم،والتاريخ سيسجل المواقف،مواقف من باع ضميره وشوه فعله ومزق روحه بحثا عن نصيب دنيوي زائل، ومواقف من ضحى لأجل شعبه،بخاصة من رجال ونساء القطاع الصحي،او أبناء الجهاز الأمني والحماية المدنية وعمال النظافة…

وأصول الرذائل،حسب ابن حزم،هي في أربعة أمور: العدل،والفهم،والنجدة،والجود،أما الرذائل،فهي تتركب من الجور،والجهل،والجبن،والشح،فانظر أيها القارئ،للواقع الوبائي العالمي، و معاناة الشعوب والدول من كورونا،لترى كيف تتجلى أخلاق الإنسان؛بين روح الفضائل أو زيف الرذائل،وتأمل معي كيف تتجلى مبادرات النجدة والمساعدة،أو النجدة والتضحية،عند البعض،وكيف تحضر ممارسات سلبية جاهلة،فيها معاني الجبن والخسة والخيانة،لتعرف قوة كلمات ابن حزم،وتعي أهمية وجود الحكمة وقيمها في حياة هذا الزمن الصعب المعقد.

ومن الأمور التي تؤدي لمرض النفوس وسواد القلوب نجد تعاظم الحرص عند الناس،فيدخلون في فعل مجموعة من الأفعال،ومنها السرقة،القتل،الذل، وغيرها ،وتعظم سيئاتهم،وقد يعلمونها أو يجهلونها،ومن خفيت عليه عيوب نفسه فقد يظلم نفسه وغيره جهلا، وصار سخيفا وضعيف التمييز وقليل الفهم، ويمكن هنا أن نستعين بابن حزم،متحدثا عن الاستهانة،لنستضيء به لتوجيه الخطاب لمن يستهين بالوباء والبلاء الذي حل بالبشرية كلها، و منها نحن في جزائرنا العزيزة،يقول ابن حزم،”الاستهانة نوع من أنواع الخيانة، الاستهانة بالمتاع دليل الاستهانة برب المتاع،”،نعم هي الحكمة تتحدث، وكيف لا تكون الخيانة،أمام خطر وباء ذهب بالملايين وفاة،وحاصر الملايين مرضا،أنها الخيانة للإنسان والأوطان؟!

أخيرا..

لنجعل من عملنا خالصا للخالق الباريء،ولننبادر باصلاح النفوس واعطابها،بكل عمل وطني،وبكل فعل يمنح الابتسامة لغيرنا،و لتكن اعمالنا سرية لوجه الله،ولأجل خدمةالمجتمع و الوطن،و أتذكر هنا حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري:” استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك”.اللهم احفظ الجزاىر،ونجها من كل وباء ووبلاء.