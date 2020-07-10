مدافع مولودية الجزائر السابق سيخوض نهائي كأس رومانيا

ج.ن

إستطاع المدافع السابق لمولودية الجزائر رشيد بوهنة التأهل لأول مرة في تاريخ ناديه الروماني سبسي لنهائي كأس رومانيا، بعد أن حقق فوز سهل على نادي لاسي بثلاثية نظيفة أكد فيها الخماسية التي فاز بها الفريق في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في هذه المسابقة .

فريق بوهنة سيلاقي بعد أسبوعين من الأن نظيره شتيوا بوخاريست في نهائي سيكون بطعم خاص لقائد فريق سبسي الذي يريد التتويج بهذا اللقب الغالي في تجربته الإحترافية الأولى من نوعها في الدوري الروماني.

رسم مدافع مولودية الجزائر السابق (30 عاما) التحاقه هذا الموسم بنادي سبسي الناشط في الدرجة الأولى الرومانية مقررا الرحيل عن ناديه دوندي يونايتد الأسكتلندي الذي لعب له الموسم المنقضي، علما أن النادي الذي كان يلعب له قادما من مولوية الجزائر نزل إلى الدرجة الثانية.

وهو ما دفع المدافع بوهنة الى تغيير الأجواء وخوض تجربة احترافية جديدة في رومانيا رغم العروض التي وصلته من أندية جزائرية .

وقضى بوهنة موسمَين مع شباب قسنطينة. كما شارك أيضا مع المنتخب الوطني الجزائري آمال دوليا عام 2011، وحضر مع أكابر “الخضر” النسخة الأخيرة للناخب الوطني رابح ماجر، دون أن يلعب.