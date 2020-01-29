مدافع ليفربول لعرابي يختار الجزائر ويرفض عرض المنتتخب الفرنسي

قرر ياسر لعروسي مدافع نادي شباب ليفربول الانجليزي، تمثيل منتخب بلاده الأصلي الجزائر بدلاً من فرنسا، رغم تلقيه بعض العروض لفرصة اللعب بصفوف الديوك.

ويبلغ لعروسي من العمر 19 سنة ويلعب بمركز الظهير الأيسر بشباب الريدز، وظهر لبضعة دقائق بمباريات الفريق الأول هذا الموسم.

وقالت والدة ياسر في تصريحات نقلتها شبكة “DZ” الجزائرية: “ياسر سيرفض أي عرض للعب مع فرنسا وهدفه واضح بالانضمام للجزائر”.

وأوضحت أن كل تركيز لعروسي في الفترة الحالية، سينصب على إثبات قدراته بفريق المدرب يورغن كلوب في ليفربول، وبعدها ينضم للخضر بالمستقبل القريب.

يشار إلى أن لعروسي لعب 81 دقيقة كبديل لجيمس ميلنر في فوز الفريق الأول لليفربول على إيفرتون بهدف نظيف في 5 جانفي الجاري بكأس الاتحاد الإنجليزي، وشارك كأساسي ضد شروزبيري بالتعادل 2/2 في نفس البطولة.