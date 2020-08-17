مخلوفي يفقد مدربه ومكتشفه علي رجيمي بسبب فيروس كورونا

ج.ن

توفى علي رجيمي، مدرب ألعاب القوى ومكتشف البطل الأولمبي والعالمي، توفيق مخلوفي، أمس الأحد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وكشفت مصادر من داخل الاتحاد الجزائري لألعاب القوى بأن رجيمي قد توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وهو ما استلزم إدخاله للمستشفى بمدينة سوق أهراس، مسقط رأسه، وكان الراحل رجيمي، أول من اكتشف توفيق مخلوفي، الذي توج بسباق 1500 متر في أولمبياد لندن 2012، عام 2002، وظل مدربه حتى عام 2008، ونعى العداء الجزائري توفيق مخلوفي، البطل الأولمبي والعالمي لسباق 1500 متر، علي رجيمي، مدربه الأول مؤكدا بأنه كان سببا في كل ما تحقق في مسيرته، ووصف مخلوفي في تغريدة عبر “تويتر”، مدربه السابق علي رجيمي، بالرجل الطيب المخلص لوطنه الذي زرع فيه روح البطل منذ طفولته، ويعد رجيمي، الذي رحل عن عمر ناهز 52 عاما، أول من اكتشف مخلوفي، وكان ذلك في عام 2002، وظل مدربه 6 سنوات.

ووجه وزير الشباب الرياضة، سيد علي خالدي، خالص التعازي لأسرة المدرب رجيمي، وأسرة الرياضة الجزائرية، بعد وفاة مدرب توفيق مخلوفي، وكتب الرجل الأول في الرياضة الجزائرية من على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”: “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء المولى وقدره تلقيت نبأ وفاة المدرب القدير علي رجيمي أحد أعمدة رياضة ألعاب القوى طيب المولى ثراه و اكرم مثواه، و أمام هذا المصاب الجلل الذي لا مرد لقضاء المولى فيه، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى ذويه الاكارم وكل العائلة الرياضية بخالص عبارات التعازي و المواساة، متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان”، كما نعت سليمة سواكري، كاتبة الدولة الجزائرية المكلفة برياضة النخبة، مدرب ألعاب القوى علي رجيمي، الذي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وقالت بطلة الجيدو السابقة عبر “فيسبوك”: “تلقيت بمزيد من الأسى والحزن نبأ وفاة المغفـور له بإذن المولى، المدرب القدير علي رجيمي، متأثرا بإصابته بفيروس كوفيد 19″، وأضافت: “الفقيد يعد من قامات رياضة ألعاب القـوى، في الجزائر، والمكتشف الأول للبطل الأولمبي توفيق مخلوفي”، وتابعت: “كما يشهد للمرحوم إخلاصه وتفانيه في عمله من أجل إعلاء الراية الوطنية