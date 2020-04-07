مخطط أمني خاص لمصالح الشرطة والدرك

قامت مصالح أمن الولايات الغربية بالتعاون مع قيادة الدرك الوطني بالولايات الغربية بتسخير كافة الإمكانيات المادية و البشرية من أجل ضمان التطبيق الفعلي للحجر ، أين تم تقسيم المدينة إلى عدة قطاعات حسب الاختصاص أين يشرف عناصر الشرطة من مختلف الرتب على مراقبة المناطق الحضرية مجهزين بالوسائل المادية اللازمة و هو المعمول به على مستوى أمن الدوائر وفق خطة عمل مدروسة ,تم من خلالها وضع نقاط مراقبة ثابتة و متنقلة بمداخل المدن و مخارجها و اهم محاورها الرئيسية مع تكثيف الدوريات الراكبة و الراجلة ، مع العمل أيضا على مراقبة كل المركبات التي تسير بعد الوقت المحدد للحجر خاصة مع وجود جماعات إجرامية تنتهز الفرصة لتقوم بتهريب المواد غير المشروع ، في حين كلفت عناصر الدرك الوطني بالمناطق النائية على غرار القرى والمداشر حيث تم تنظيم دوريات مراقبة خاصة بوهران وتلمسان ومستغانم التي فرض فيها الحجر الصحي مباشرة بعد الثالثة مساءا إلى السابعة صباحا ، هذا وقد سجلت مصالح الأمن المشتركة خلال اليومين الأولين توقيف 1082 شخصا الذين تم توجيههم الى ضرورة احترام الحجر كما تم توقيف 165 سيارة على مستوى 13 ولاية بغرب الوطن حيث تم سحب رخص السياقة من أصحابها، هذا وأشارت مصالح امن الولايات وفرق الدرك بواسطة مكبرات الصوت المواطنين إلى لزوم منازلهم تفاديا لأي إجراءات ردعية.

محمد بن ترار