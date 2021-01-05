مخطط أمني جديد لتأمين الحدود الغربية والجنوبية

كشفت مصادرأمنية رفيعة المستوى عن انطلاق مخطط أمني خاص على الحدود الجزائرية لحماية التراب الوطني على خلفية اكتشاف مؤامرات كبيرة تسعى لتهديد الاستقرار الوطني عن طريق استغلال بقايا الجماعات الارهابية وكذا شبكات تهريب المخدرات والبشر.

المخطط الذي جاء كنتيجة للمجلس الامني المنعقد مساء أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أعطى تعليمات صارمة للتعامل مع الجريمة العابرة للحدود ، وذلك بعدما تبين ترابط بارونات التهريب وخاصة بارونات المخدرات مع عناصر الجماعات الارهابية في الغرب وشبكات تهريب المهاجرين وبارونات الذهب والمواد الغذائية بالجنوب مع بقايا الجماعات الارهابية التي ، تسعى الى التشويش على استقرار الدولة الجزائرية، من جهة اخرى نجد تطور الوضع السياسي والامني بدول الجوار والذي صار يشكل خطرا على المنطقة .

هذا ومن المنتظر أن يتم تعزيز الرقابة الأمنية على الشريط الحدودي خاصة الغربي والجنوبي وإقامة سد امان بالمنطقة خاصة ، بعد ظهور بوادر الخطر التي يستوجب القضاء عليها قبل تطورها ، خاصة بالناحية الجنوبية الغربية ، اين ارتفع تهريب المخدرات والاسلحة والذخيرة التي اصبحت المغرب مكانا خصبا لها والتي قد تتطور الى خطر حقيقي نتيجة للتطورات والعلاقات الجديدة التي تم ربطها بالمنطقة، الامر الذي استوجب تعزيز المواقع الامنية بالنواحي العسكرية الثانية والثالثة والسادسة التي تعتبر سدادة امان المنطقة .

محمد بن ترار