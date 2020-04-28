مخبر للكشف عن كورونا ببشار

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، عن إنشاء مركز للكشف عن فيروس كورنا قريبا، بولاية بشار.

وقال الوزير، ،على هامش زيارته إلى مركز مكافحة السرطان، ببشار، أنه سيتم القيام بدعم تقني وبشري، من معهد باستور الجزائر، لإنشاء مركز للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بولاية بشار، وذلك بهدف التكفل بشكل أمثل ببروتوكول الكشف عن هذا الوباء،

في حين، اطلع الوزير، بمناسبة زيارته إلى المركز، على مختلف الهياكل و المصالح المتخصصة، في التكفل بالأمراض السرطانية، على مستوى ولاية بشار.

فوزي درار

مخبر بشار سيزود بتكنولوجيات تفاعل حديثة

وفي ذات السياق، أكد المدير العام لمعهد باستور الجزائر، فوزي درار، أثناء لقاء وزير الصحة، مع السلك الطبي، والمنتخبين، وممثلي المجتمع المدني المحليين، أن مركز الجديد للكشف عن كوفيد-19، سيزود بتكنولوجيات تفاعل البوليمراز التسلسلي، “بي.سي.أر” أو الفيروسي، وسيخصص للكشف بسرعة عن فيروس، لدى الأشخاص المشتبه فيهم، كما سيستجيب لحاجيات مهنيي الصحة والسكان.

من جهة أخرى، سجلت ولاية بشار إلى غاية 26 أفريل الجاري، 41 إصابة بفيروس كورونا، تماثلوا للشفاء، و40 مريضا بالمستشفى، بينما 38 مريضا في حالة مستقرة، مع تسجيل وفاة واحدة، حسب الإحصائيات التي قدمت للوفد الوزاري، خلال زيارته لمستشفى “ترابي بوجمعة”، الذي يحوي 240 سرير.

هذا وقد تم تسجيل إصابة 4 أفراد من سلك الصحة، منهم حالة شفاء واحدة ، ومن مجموع 4448 شخص خضعوا للكشف عبر الولاية، تبينت 28 حالة إيجابية عن طريق تقنية تفاعل.

مريم خميسة