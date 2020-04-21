محند أوسعيد: التبرعات المالية لمحاربة فيروس كورونا بلغت 230 مليار سنتيم

الرئيس يتابع الوضع الصحي ساعة بساعة وهو ساهر على الجسر الجوي مع الصين

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 12

كشف الوزير المستشار للإتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، اليوم الثلاثاء، أن التبرعات المالية لمحاربة فيروس كورونا بلغت لحد يوم أمس الإثنين 230 مليار سنتيم أي ما يعادل حوالي مليون دولار

كما اضاف الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محند اوسعيد بلعيد  أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  يتابع الوضع الصحي في الجزائر ساعة بساعة  وهو ساهر بصورة شخصية على الجسر الجوي الذي يربط الجزائر مع الصين من أجل إقتناء الحاجيات والتجهيزات  اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد ذات المتحدث بأن تحسن الوضع الصحي اليوم يقتضي من المواطن التحلي بالمزيد من الحيطة و الحذر  و الوقاية  من اجل القضاء بصورة نهائية على هذه الجائحة.

كما كشف أن رئيس الجمهورية، أصدر أمس تعليمات إلى جميع الدواىر الوزارية ومؤسسات الدولة بالكف عن استخدام عبارة “بتعليمات من الرىيس، تنفيذا لتوجيهات الرئيس”.

واضاف أن الرئيس أمر بسحب لقب الفخامة لم يطلب التقديس وانما طلب من الجميع سندا قويا قال ساعدوني وشجعوني

وتابع يقول:” لا مكان لعبادة الشخصية والاشخاص في الجزائر الجديدة

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