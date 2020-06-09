محند أوسعيد: إثارة قضية الدين في بعض النقاشات تعتبر إستفزازا صريحا لمشاعر الشعب

أكد، اليوم الثلاثاء، الوزير المستشار للإتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، أن “إثارة قضية الدين في بعض النقاشات تعتبر استفزازا صريحا لمشاعر الشعب الجزائري”.

وقال محند أوسعيد، خلال ندوة صحفية، أن “الشعب الجزائري مسلم اليوم وغدا وإلى يوم الدين”.

وأكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن “المختصين في اثارة البلبلة لن يتحقق لهم ابدا ما يسعون إلى تحقيقه”.