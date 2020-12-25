محمد النذير عبد الله ثاني يرصد ” الحتمية التأويلية في الاتصال”

صدر حديثا عن دار النشر الدولي للنشر والتوزيع السعودية مؤلف جديد موسوم بـ ” الحتمية التأويلية في الاتصال… دراسة في القيادة الإعلامية وتأويل الخطاب الصحفي ” للدكتور محمد النذير عبد الله ثاني الذي سلط من خلال دراسته الضوء على نظرية الحتمية التأويلية في الاتصال “، حيث تمكن الأستاذ والباحث الجزائري في علوم الإعلام والاتصال بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم. من تقديم رؤية أكاديمية جادة في هذا الحقل البحثي والمعرفي القيم، ليضاف هذا الكتاب القيم للأستاذ المشارك ورئيس قسم الإعلام بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية، إلى رصيد مؤلفاته السابقة ككتاب” تأويل الخطاب الإعلامي مقارنة جيوبوليتيكية للإعلام العربي “، وكتاب ” ابستمولوجيا علوم الإعلام والاتصال “.مباحث في علوم الإعلام والاتصال ؛ بالإضافة لكتاب ” الخطاب الإشهاري بين الرسالة والتأويل” وكتاب ” أسس الإعلان “.

البحث عن مصير تطور وتنمية الخطاب الصحفي

ولقد أكد الأكاديمي عبد الله ثاني، ليومية “الوسط “أن معالجته لهذا الموضوع جاء لحاجة بحثية أوقع فيها الهاجس البحثي خاصة فيما يتعلق بمصير تطور وتنمية الخطاب الصحفي، بإبراز ماهي أجندته وانعكاساته على تكوين فكر المتلقي؟ الذي بدوره يستلهم في صناعة الرأي العام ، مشيرا أنه وبعد الدراسة التحليلية التأويلية للمقالات التحليلية في صحيفتي ” الشروق اليومي ” و ” الخبر” لحدث ” الحرب الليبية ” حيث قام مؤلف هذا الكتاب باستخلاص لمقولة كان قد كرر أبعادها ومحاورها في المقارنة المنهجية والنظرية والميدانية للدراسة، ولعل فلسفة المقولات تبقى راسخة في أذهان الباحثين عن الحقيقة في ميادين وحقول بحثهم ، إلا أنه يهدف من خلال الأطروحة الحتمية التأويلية في الاتصال أن تفتح مجالها البحثي وتبقى في الوجود وفي حقل علوم الإعلام والاتصال راسخة بصياغة فلسفة إعلامية مبنية على خطابات أو وسائل مؤولة تولد معارف ، مشيرا أنه يسعى لتكريس مقولة هذه النظرية بالبراديغم المتمثل في ” الرسالة هي المعرفة والتأويل “. أي أن الاتصال دائما يكون مؤولا للرسالة التي تدفع الإنسان إلى مزيد من المعرفة والتأويل. وهذا من خلال تأسيس نظري لدراسة أبعاد التأويل في العملية الاتصالية.

التأويل كمتغير مستقل في عملية التلقي

ومن جهته كشف محمد النذير الأستاذ في علوم الإعلام والاتصال بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم ، أن نظرية الحتمية التأويلية في الاتصال قد تأسست على مباحث ومدارس التأويل وتأويل الخطاب أو بالأحرى الرسالة؛ فتبين له أن للتأويل أهمية كبرى في العملية الاتصالية لا يخرج عن سياق الإلزامية و إذعانية المتلقي في تأويله للرسالة؛ وبالتالي فإن التأويل كمتغير مستقل في عملية التلقي بآلياته الإدراكية والمعرفية يجعلنا نصفه بأنه حتمية في الاتصال، ولا يمكن للعملية الاتصالية أن تتم دون حدوث التأويل بغض النظر عن مستويات فهم المتلقي وفروقه الأنثروبولوجيا، فالحتمية التأويلية في الاتصال ذات أهمية بالغة في الدراسات الإعلامية والاتصالية، حيث إنها تحاول تخطي الخلل الابستمولوجي في النظريات الغربية التي درست الجانب المادي والتقني للاتصال فقط، وهذا لا يعبر عن حقيقة الاتصال كما هو، بل يعبر عن جزء من حقيقة الاتصال باعتبار أن هذه النظريات جعلت من الاتصال تكنولوجي و لكنها أهملت الجانب الإدراكي والفكري والفلسفي له.

التطرق لأهم المقاربات المعرفية التي تشغل الرأي العام

كما تطرق المؤلف في دراسته لأهم المقاربات المعرفية التي تشغل الرأي العام والمتلقي بالدرجة الأولى، وماهي أهم المضامين الإعلامية التي تشغل اهتمامه وتفكيره سواء كانت مكتوبة أو سمعية بصرية؟ ومن هو المصدر أو المسؤول عن تكوين هذه المضامين؟ وهل هو في مستوى بعث هذه الرسالة؟ ،وبالتالي فهذا الانشغال البحثي جعل من محمد النذير عبد الله ثاني يفكر في معرفة من هو الذي يقود هذه الرسالة إلى معرفة يتشبع بها المتلقي، لذلك فتح هذا السؤال بدراسة استطلاعية تمخض عنها حصر المرسل الذي تجلى في مفهوم القيادة الإعلامية والرسالة في الصحافة المكتوبة الوطنية والمتلقي الذي حصره في الطالب الجامعي، والذي أسماه بالمتغير المستقل وفي دراسته بالقيادة الإعلامية نظرا لأهميته وأهليته في عصر الإدارة والتدبير والترشيد الصحفي والمسؤولية الإعلامية، فهل حقيقة أن القيادة الإعلامية في الصحافة المكتوبة الوطنية واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في تمرير رسالة مفعمة بالقيم الأخلاقية وتنوير الرأي العام المحلي؟.

دور الآليات التأويلية في المضامين الإعلامية

من جهة أخرى تم البحث عن مدى نجاعة وإسهام تنشئة القيادة الإعلامية في تنمية خطاب معرفي صحفي؟ وما مدى استحضارها وتوسلها بالآليات التأويلية في مضامينها الإعلامية؟ وذلك بالتوسل إلى مقترب نظري يتجلى في الحتمية التأويلية في الاتصال؛ حيث اتخذها هذا الباحث الجزائري من هذا التراث التأويلي مسارا علميا يتجلى في الحتمية التأويلية للاتصال، فما جاء به الباحث الكندي مارشال ماكلوهان في نظرية الحتمية التكنولوجيا للاتصال وتسليطه الضوء على دور التكنولوجيا في العملية الاتصالية كحتمية ضرورية في عصر التكنولوجيا كطرح أول في حتمية التكنولوجيا للاتصال، أما الباحث الجزائري عزي عبد الرحمن اتخذ من القيمة كحتمية في الاتصال وهذا ضرب من ضروب البحث العلمي في الدراسات الاتصالية كطرح ثاني في حتمية القيمة للاتصال.

الفكر الحتمي الاتصالي اتخذ من التأويل كحتمية

في حين أشار صاحب الدراسات المنشورة باللغة العربية واللغة الإنجليزية في حقل علوم الإعلام والاتصال، أن بحثه كطرح ثالث في الفكر الحتمي الاتصالي اتخذ من التأويل كحتمية وضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في الاتصال، فأطراف العملية الاتصالية تشتغل بآلة التأويل والتأويل متغير مستقل ولا يمكن الاستغناء عنه في التواصل، وموقفنا من الاتصال يقف عند التأويل وما يفرزه من معرفة يستفيد منها المرسل والمتلقي؛ طبعا جاءت أطروحة الحتمية التأويلية في الاتصال كطرح ثالث ونقد للنظريتين الحتمية التكنولوجية والحتمية القيمية من الناحية الإبستمولوجية والمعرفية للنظريتين باعتبار أن الأولى ركزت على التكنولوجيا؛ أي الوسيلة وجعلتها متغيرا حتميا في الاتصال، وهذا طرح مبالغ فيه باعتبار أن الاتصال موجود قبل ظهور التكنولوجيا والثانية ركزت على الجانب القيمي واعتبرت الرسالة كقيمة والرسائل التي لا تحمل قيم لا يمكنها أن تتم اتصاليا؛ وهذا طرح مبالغ فيه فهناك رسائل لا تحمل قيما ولكن يحدث الاتصال، وبالتالي فإن مفعول الحتمية في هذا الطرح يبقى ضئيلا، أما أطروحة عبد الله ثاني فلم تركز على التكنولوجيا والقيمة كحتمية في الاتصال؛ لأن الاتصال يمكن أن يحدث دون هذه المتغيرات، وإنما التأويل يبقى حتمية في الاتصال ويشمل جميع أطراف العملية الاتصالية الكلاسيكية سواء قبل اختراع التكنولوجيا أو بعدها، ويستغني عن هذه المتغيرات فكما غيابها لا يؤثر في العملية الاتصالية، فالحتمية التأويلية للاتصال لا يمكنها الاستغناء عن التأويل في أي رسالة كانت سواء من المرسل أو المتلقي، لأن التأويل حاضر في الإرسال والتلقي ،ولعل هذه الطرح يثري الحقل النظري في علوم الاتصال.

الوقوف عند المقاربات التحليلية التأويلية

وحاول هذا المؤلف الذي اشتغل بعدة جامعات ومخابر ومراكز بحث جزائرية والذي أشرف على مشاريع بحثية تنموية في الجزائر ، في الفصل الثاني من هذا الكتاب الجديد تفصيل الأطروحة من خلال شرح الحتمية التأويلية في الاتصال، واقتراح نموذج لها والمعجم الإجرائي التابع لها؛ أما ميدانيا فنتائج الدراسة الاستطلاعية جعلته يسقط الاختيار ويركز أولا على المقال التحليلي الصحفي الذي يعتبر النموذج في تحليل الأحداث، و باعتبار أن المتلقي هو الذي اختاره للقراءة ولمعرفة ما يدور حوله من أحداث، فالمقال التحليلي بطبيعة الحال هو نوع من الأنواع الصحفية التي تختلف موضوعاتها، لكونه يتميز بالحرية في اختيار مواضيعه واختلاف محرريها، سواء من كتابه داخل المؤسسة الإعلامية أو من خارج المؤسسة، لكنه يتطلب الخبرة والوقت في تحليل الأحداث فالموضوع المختار للتحليل يجب أن يكون مستمدا من حدث آني(لحظي)، وليس من حق المحلل إصدار أحكام، بل عليه أن يكتفي بالتفكيك والكشف عن خلفيات الحدث ويترك للقارئ إبداء الرأي على أن يكون في نتائج تحليله ما هو جديد وأصيل، فبهذه الخصوصيات ترتقي المعلومة الصحفية إلى معرفة مزودة بالحجج والبراهين وتأويلات لمسار ذلك الحدث، فكانت محاولة الباحث من باب الإسقاط لتلك المقاربات التحليلية التأويلية لبعض المقالات في جملة من الصحف الوطنية المستقلة وكان اختياره منصبا على عينتي “الشروق اليومي” و”الخبر” في تناولهما للحرب الليبية.

الخطاب الإعلامي والتأويل

كما إن تحديد الموضوع فرض على ابن مدينة وهران ، تقسيم دراسته ذات القيمة العلمية إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أطره مدخل عام يتمثل في الإطار المنهجي والقسم الثاني يتجلى في الباب الأول الإطار النظري والقسم الثالث يفصح عنه الباب الثاني كان إجراء تطبيقيا ميدانيا للدراسة وعليه فإن المدخل العام للدراسة عالج فيه المتغيرات المنهجية للدراسة من تحديد الموضوع وطرح الإشكال، واقتراح الفرضيات وترتيب المفاهيم الإجرائية وأسئلة الدراسة، وماهي المناهج المستعملة والمتبعة في الدراسة، والعينة المختارة وماهي الأدوات والتقنيات والمقاربات المستعانة في الدراسة؟ . أما الباب الأول فيشمل الخلفية النظرية للدراسة التي تجلت في فصلين؛ فصل أول يعالج مفهوم القيادة الإعلامية، بينما يعالج الفصل الثاني الحتمية التأويلية للاتصال؛ الخطاب الإعلامي والتأويل. ونجد في الباب الثاني الدراسة الميدانية التي قسمها المؤلف إلى فصلين، فصل يشمل الدراسة الاستطلاعية وأهم نتائجها، والفصل الثاني اهتم بالدراسة الأساسية التي تفرعت إلى ثلاثة مباحث، الأول منها دراسة مقارنة للقيادة الإعلامية في الصحيفتين” الشروق اليومي” و”الخبر”، أما المبحث الثاني دراسة ميدانية للمتلقي الجامعي ممثلا في ( طلبة علوم الإعلام والاتصال)، أما المبحث الثالث فكان حول دراسة مقارنة تحليلية تأويلية للمقالات التحليلية ليوميتي “الشروق اليومي” و”الخبر” ثم خلص في نهاية المطاف إلى مجموعة من النتائج التي تم استخلاصها من منطلق ما جسدته آلة التأويل التي امتطاها في استجلاء تلك الفرضيات الأساسية المقدمة في هذه الدراسة.

نجاعة القيادة الإعلامية

وفي الأخير قام الكاتب عبر كتابه الجديد المعنون بـ “الحتمية التأويلية في الاتصال” بوقفة ختامية تقويمية، للدراسة الميدانية وهذا لمعرفة مدى نجاعة القيادة الإعلامية في تنمية خطاب معرفي صحفي على مستوى الصحف الوطنية المستقلة، مستعرضا أهم النتائج التي توصل إليها من خلال هذا البحث المتواضع على مستوى ثلاث أبعاد وتتمثل في “بُعد مستوى المرسل”: وفيه نتائج الدراسة الأساسية فيما يخص الفرضية الأولى والتي تؤكد أن تنشئة القيادة الإعلامية لها علاقة وطيدة بتوفير قاعدة واسعة في تنمية الخطاب المعرفي الصحفي لدى المتلقي و البعد الثاني هو” بُعد مستوى المتلقي” ، أما البعد الثالث يتناول “مستوى الرسالة” ، مؤكدا ذات المتحدث لـ” الوسط ” أن هناك فروق في الخطاب المعرفي الصحفي للمقالات التحليلية في صحيفتي” الشروق اليومي” و”الخبر” من خلال الآليات التأويلية للصحيفتين في تغطية حدث الحرب الليبية وهذا ما يدل على الخصوصيات المعرفية التي يحملها الخطاب الصحفي بالنسبة للصحيفتين.

حكيم مالك