محمدشرفي: سبق وأن نددت بالفساد لما كنت وزيرا للعدل

اعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الفساد في الانتخابات هو أم الفساد وأعلى درجات خيانة الأمانة.

وصرح شرفي من قصر المؤتمرات خلال تنصيبه لمنسقي مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الدولة ليست فاسدة.

وقال محمد شرفي في السياق ” الدولة ليست فاسدة بل المفسدين المندسين داخل هياكل الدولة، والذين يعملون من أجل تشويه صورتها”.

وأضاف شرفي “الجزائر دولة عظيمة ولدت أبطالا ورجالا، واستمات من أجلها الملايين، ولكن الفساد ينخر المجتمع”.

وتابع “دفعنا الثمن مثلمنا دفعنا ثمن تحرير الجزائر من الاستعمار الغاشم، ونعمل دون هوادة من أجل اخراج الجزائر من أزمتها”.

وعبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن أسفه ممن يستصغرون دور السلطة في ضمان نزاهة المواعيد الانتخابية.